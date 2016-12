Congo-Kinshasa: Equateur - 65 cadres et agents de la CENI révoqués réclament leurs arriérés des salaires

Soixante-cinq anciens cadres et agents de la CENI révoqués dans la province de l'Equateur en août 2014 réclament les arriérés de leurs salaires des mois de juin et juillet 2012. Ils revendiquent aussi des indemnités de rapatriement et de fin de carrière. Ils affirment avoir été révoqués sans respect des procédures administratives légales.

Malgré des démarches menées auprès de leur ancien employeur, ils affirment n'avoir pas obtenu gain de cause jusqu'à ce jour.

Didier Bombile, ancien secrétaire exécutif provincial adjoint de la CENI/Equateur et porte-parole de ces agents et cadres de la CENI indiquent qu'ils ont aussi saisi l'inspection du travail.

De son côté, Achille Bolekela, secrétaire exécutif provincial de la CENI/ Equateur, affirme que seul le président de la CENI à Kinshasa peut résoudre leur problème. Car c'est à lui seul que ces anciens cadres et agents ont adressé leur réclamation et c'est lui qui a les prerogatives de nommer, révoquer et de payer les agents de la CENI.