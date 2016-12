Cameroun: Les officiers des médias en séminaire à Mbankomo

Deux ans après sa première organisation la CAF a réuni un nouveau séminaire pour les responsables de presse des associations nationales. Les participants ont été réunis au Centre d'excellence de la CAF à Mbankomo, à 33 kilomètres de Yaoundé, du 14 au 20 décembre 2016. Ils ont été divisés en deux groupes, les francophones d'abord, les anglophones ont ensuite pris le relais. Au total, ils étaient une bonne quarantaine.

L'objet des séances de travail, chacune sur trois jours, était, entre autres, d'améliorer la qualité de la communication, la circulation de l'information entre les agents des médias et la Division des médias de la CAF et de créer une synergie entre les deux parties dans la diffusion de l'information au public. Il s'agissait également d'établir un réseau entre les membres participants, de partager des idées et d'échanger des connaissances pour le développement du football africain.

Membre du Comité Exécutif de la CAF, Anjorin Moucharafou, président de la Commission des médias, a recommandé aux participants d'améliorer la communication dans leurs associations respectives et les a assurés de l'engagement de la hiérarchie africaine du football à créer un environnement propice aux professionnels des médias dans l'exercice de leur métier dans les différentes compétitions organisées sur le continent.

Les thèmes abordés ont porté sur les opérations médiatiques lors des grandes compétitions, les règlements CAF médias et marketing, les lignes directrices générales sur la communication (communication interne, communication externe, relations publiques et relations presse), les communications de crise et l'impact des médias sociaux.

Grigorios Biskos, responsable de la communication et des relations publiques de l'UEFA, et Pablo Moussodji Ngoma, responsable de la communication du Comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations - Gabon 2017, ont éclairé les participants sur les aspects médiatiques du grand rendez-vous continental à venir, à partir de leur propre expérience.

Tous les participants aux séminaires se sont félicité de l'initiative de la CAF à l'image de Dounia Lahrech, responsable des médias de la Fédération Royale Marocaine de football (FRMF) : "C'est un réel plaisir de participer à cette session qui m'a permis de renforcer mes capacités médiatiques en tant qu'agent de presse du FRMF. De plus, j'ai eu la chance de rencontrer mes collègues d'autres fédérations, certains pour la première fois, et de discuter de la façon d'améliorer la communication efficace dans nos fédérations respectives ».

Bonnie Mugabe, responsable des médias de la Fédération Rwandaise de Football (FERWAFA), abondait dans la satisfaction : « C'est un séminaire de grande valeur qui m'a permis d'acquérir des compétences supplémentaires qui seront essentielles à l'exécution quotidienne de mon travail d'officier des médias. J'ai apprécié les séances sur la planification des communications, la gestion des médias et la gestion des crises, ainsi que sur les opérations médiatiques lors des grandes compétitions et sur la meilleure façon de pouvoir appliquer ces compétences acquises dans le contexte rwandais ».

La qualité du deuxième séminaire des responsables de presse des associations nationales ne restera pas sans suite. La CAF entend bien renforcer la qualité de la communication lors de ses différentes compétitions et y associer ceux qui ont en charge cette responsabilité au quotidien dans leurs fédérations.