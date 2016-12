Mali: Les recherches continuent pour retrouver la Française enlevée dans le pays

Dimanche, en début d'après-midi, le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration en bande organisée. L'enquête en flagrance a été confiée aux services de renseignement français, à la gendarmerie prévôtale et à la police judiciaire militaire auprès des Forces armées françaises à l'étranger.

Le rapt a été annoncé dès samedi soir par le ministère malien de la Sécurité. Selon des sources locales, la Française est enlevée à 17h par un groupe d'hommes armés dans le 7e arrondissement de Gao, un quartier populaire de la ville. Elle a ensuite été emmenée à bord d'un pick-up kaki et sable, sans immatriculation et avec des vitres teintées, indique le gouverneur de Gao.

