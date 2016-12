Libye: Malte - Les deux pirates de l'air libyens devant la justice

Les deux pirates de l'air qui ont détourné vendredi 23 décembre un avion d'une ligne intérieure libyenne vers l'île de Malte comparaissaient devant un tribunal dimanche 25 décembre. On ignore encore les raisons de leur geste. Ils semblent décidés à garder le silence.

Menottés, sous une étroite surveillance policière, les deux jeunes Libyens ont été conduits devant un tribunal dimanche pour répondre de l'accusation de piraterie et de divers autres crimes.

Âgés de la vingtaine, les deux hommes ont pour l'instant refusé de répondre aux questions de la police. Contrairement à ce qui avait été évoqué vendredi, ils n'ont pas formulé de demande d'asile. La Libye, de son côté, n'a pas sollicité leur extradition.

Ils encourent la prison à vie

On ne sait donc toujours pas pourquoi Moussa Saha et Ahmed Ali ont forcé le pilote d'Afriqiyah Airways à poursuivre sa route au-delà de Tripoli et du rivage méditerranéen. À bord, ils ont menacé l'équipage et les passagers avec des armes et des explosifs qui se sont révélés factices. Et ils ont brandi le drapeau de la Libye de l'ancien président Mouammar Kadhafi, une fois arrivés à Malte.

Les deux jeunes hommes avaient embarqué à Sebha, une ville du Sud désertique libyen, en proie à une certaine anarchie, sur un vol de la compagnie Afriqiyah Airways, qui fait la navette avec la capitale.

Le tribunal a décidé de les maintenir en détention, explique une source judiciaire à l'AFP. Les deux hommes ont plaidé non coupables. La peine qu'ils encourent sur l'île de Malte, s'ils sont reconnus coupables, est la prison à vie.