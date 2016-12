Congo-Kinshasa: De nouvelles attaques endeuillent le territoire de Beni

« Le mode opératoire est le même, parce qu'ils utilisent les haches, les machettes pour découper la petite population, explique le pasteur Gilbert Kambalé, l'un des responsables de la société civile de Beni. Et puis ils ont des armes à feu. Ils profitent de moments où les FARDC se sont éloignées du lieu pour égorger la population. Et même cet après-midi, la population disait avoir vu les assaillants autour du village Tamboko. Il faut un effort pour montrer aux forces de défense et de sécurité là où sont les assaillants. C'est donc à l'armée d'aller traquer ces malfaiteurs. La population est dépassée, exaspérée et n'a plus confiance ni en la communauté internationale, ni dans le gouvernement congolais. »

La société civile du territoire de Beni, en RDC, signale de nouvelles attaques ces deux derniers jours, 24 et 25 décembre, par des hommes équipés d'armes blanches et d'armes à feu. Attribuées aux rebelles ougandais des ADF, ces attaques ont fait 23 morts. Huit personnes sont toujours portées disparues.

