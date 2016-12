Afrique du Sud: L'archevêque du Cap critique Jacob Zuma dans son sermon

L'ANC « est handicapé par des divisions » internes, et « le gouvernement est paralysé », a encore relevé l'archevêque. « A quel moment devrons-nous, églises, mosquées et synagogues, retirer notre soutien au gouvernement élu ? », s'est-il notamment interrogé.

L'archevêque du Cap n'a jamais hésité à critiquer Jacob Zuma et les dirigeants du Congrès national africain (ANC). Pour Thabo Magkoba, les chefs religieux ont un rôle à remplir dans la vie politique du pays, n'en déplaise à Jacob Zuma : « Monsieur le président, nous allons ignorer vos appels, lancés depuis votre palais de pouvoir, où vous et vos puissants amis vivez dans le confort. Nous allons continuer cette lutte pour la liberté et pour l'accès aux opportunités, et pour que cessent toutes les inégalités économiques. »

