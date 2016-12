Somalie: Le processus électoral entaché d'une nouvelle anomalie

L'organe chargé d'inspecter les contentieux électoraux a déjà reçu plus d'un millier de plaintes, faisant état de pots-de-vin, d'intimidations, et même de kidnappings. Mais l'impartialité de cet organe lui-même a été mise en doute par la communauté internationale.

Une annonce qui intervient alors que les parlements respectifs de cinq des six régions somaliennes ont déjà procédé à l'élection de leurs représentants dans cette chambre. Seul le Somaliland n'a pas encore entamé le vote. Selon les analystes locaux, c'est une nouvelle preuve de la corruption et des batailles claniques qui entachent les élections somaliennes.

Depuis plus de deux mois les gouvernements de six régions somaliennes, ainsi que 14 000 électeurs délégués, choisissent étape par étape leurs représentants. Deux chambres, la haute et la basse, devront ensuite élire le futur président somalien dans les prochaines semaines. Mais samedi soir, le 24 décembre, le Forum national des leaders, composé d'officiels du gouvernement actuellement en place, a annoncé l'ajout de sièges supplémentaires à la Chambre haute, ce qui est contraire à la Constitution.

