Congo-Kinshasa: Des membres des mouvements citoyens portés disparus

Contacté à ce propos, le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende explique que cela ne relève pas de la compétence du gouvernement et invite Nicole Kapinga et les autres personnes dans sa situation à s'adresser « au poste de police du lieu d'arrestation ou se plaindre auprès du tribunal ».

Nicole Kapinga est l'épouse de Carbone Beni, l'un des membres de Filimbi interpellés à Kinshasa. Elle s'inquiète de sa disparition. « Je ne sais où on l'a amené. Je ne lui ai pas parlé. Je ne l'ai pas vu. C'est très compliqué pour moi, témoigne Nicolas Kapinga. Je veux juste la libération de mon mari parce qu'il est porté disparu. Ça fait maintenant 15 jours, c'est trop pour nous. Et on va entrer en 2017 sans lui. Je ne sais même pas s'il est en vie ou s'il est mort. Moi j'ai envie qu'on le libère, qu'on puisse le voir, moi et mes enfants. On a besoin de lui. »

Dans son homélie de Noël, l'archevêque de Kinshasa a apporté son soutien aux mouvements citoyens qui, selon lui, « ne réclament que leurs droits de vivre un peu plus dignement ». Pourtant, à Kinshasa, 8 membres des mouvements citoyens Filimbi, la Lutte pour le changement (Lucha), Compte à rebours et Nouvelle élite congolaise, sont portés disparus depuis une dizaine de jours, d'après leurs proches. L'épouse de l'un d'eux s'est exprimée sur RFI.

