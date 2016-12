Tunisie: Le CSS carbure et rassure - Le match référence !

L'apport des jeunes a été convaincant, le volume de jeu est des plus consistants.

C'est un CSS remodelé, en l'absence forcée de pas moins de cinq de ses titulaires pour des raisons de santé, qui a réussi à s'approprier les trois points de la victoire, tout en présentant un jeu ficelé, et assurant par là même sa qualification au play-off.

Le score final de 2 buts à zéro aurait même pu être plus édifiant des potentialités du onze présenté par son coach, Nestor Clausen, si les essais au but de Habbassi, Karoui et N'yarko ont été plus appuyés.

Ce qui ne veut nullement dire que son opposant du jour, l'USTataouine en l'occurrence, est venu à Sfax pour limiter les dégâts, ou pour faire le figurant.

La prestation des coéquipiers de Rafik Kamergi était aussi bien au niveau de l'attente de leurs «fans» qui ont fait le déplacement à Sfax pour les soutenir. Ce qui a conféré à la rencontre une ambiance festive.

En somme, ce fut un match disputé de bout en bout, et où le fair-play était aussi à l'honneur. Ce que nous a confirmé l'entraîneur argentin des «Noir et Blanc», Nestor Clausen, à l'issue des débats : «Nous avons réussi à faire le break, en dépit de certaines absences parmi les titulaires. Les jeunes, auxquels nous avions fait appel, n'ont guère démérité, réussissant leur baptême du feu avec beaucoup de mérite; ce qui nous conforte dans l'idée que le meilleur est à venir».

Clausen fait allusion au programme préétabli par le nouveau bureau directeur du club, à sa tête Moncef Khemakhem, et qui consiste à accorder aux jeunes, issus des catégories espoir et junior, plus d'intérêt et de confiance. La titularisation de trois parmi les jeunes du club, en l'occurrence Nessim H'nid, au poste de défenseur axial, Walid Karoui, comme demi pivot, et Houssem Habbassi, avant, entre donc dans le programme d'action du comité, et plébiscité par le staff technique en place.

L'apport de Marzougui

Aux côtés de ces trois jeunes précités, Clausen a récupéré vendredi son avant, Alaâ Marzougui, après une absence due à des problèmes musculaires, lequel a réussi par ses incursions balle au pied, et ses essais au but, à déstabiliser à maintes reprises la défense adverse, parvenant à ouvrir le score en première mi-temps, et en participant à le consolider au cours de la seconde.

Marzougui a été d'ailleurs avec le jeune Houssem Habbassi un duo d'attaque de haut calibre qui a donné aux mouvements offensifs des «Noir et Blanc» plus de consistance et de profondeur.

Clausen est-il sur la sellette?

Néanmoins, la question que tout un chacun se pose parmi les «fans» sfaxiens concerne l'éventualité du départ prématuré de l'entraîneur Clausen suite à la récente décision de la direction technique de la FTF, à sa tête Youssef Zouaoui, de refuser de lui accorder son aval pour présider aux destinées techniques du club sous prétexte que les diplômes dont il dispose ne sont pas validés par la Fifa.

La décision a suscité le «courroux» de l'entraîneur argentin qui l'a qualifiée d'aberrante, voire honteuse du fait que les diplômes dont il dispose lui ont permis d'exercer auparavant comme entraîneur en Argentine, en Suisse, en Arabie Saoudite, au Koweït et que partout il n'a connu que l'aval des autorités concernées.

Clausen a annoncé à l'occasion son intention de démissionner de son poste au CSS si on continue à lui opposer le veto et à sous-estimer le niveau de ses compétences techniques.

Pour sa part, le bureau directeur du CSS a réfuté la décision, publiant sur son site une photo du diplôme d'entraîneur que lui a délivré la fédération de football de son pays d'origine.

Affaire à suivre.