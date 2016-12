Tunisie: Plurisyndicalisme - L'Ustt est née

L'Union syndicale des travailleurs tunisiens (Ustt), une nouvelle organisation syndicale, vient de voir le jour, a-t-on annoncé, hier à Tunis, lors d'une conférence de presse tenue en présence de représentants de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt), de la Confédération générale tunisienne du travail (Cgtt) et de l'Union des travailleurs tunisiens (UTT).

«Créée le 17 novembre 2016, l'Ustt est une organisation syndicale, démocratique et indépendante qui œuvre à défendre les intérêts matériels et moraux des salariés ouvriers et intellectuels dont les contractuels et autres travailleurs», a souligné Abdelaziz Zouari, secrétaire général de l'Ustt.

Le responsable syndical a ajouté que ce mouvement a pour mission d'encadrer les travailleurs dans le secteur public et privé, de demeurer à l'écoute de leurs préoccupations pour défendre leurs intérêts matériels et moraux et d'associer toutes les composantes de la société (femmes, jeunes, retraités) à l'action visant à enraciner l'esprit de citoyenneté et à faire prévaloir l'intérêt général en vue d'éradiquer la pauvreté et réaliser le développement durable.

Le comité constitutif de l'Ustt est composé des membres suivants:

- Abdelaziz Zouari, secrétaire général

- Hassen Kanzari, SG adjoint chargé du règlement intérieur

- Moncef Ghdiri, SG adjoint chargé des affaires financières

- Salah Ferjani, SG adjoint chargé des relations extérieures

- Hédi Jouini, SG adjoint chargé du secteur privé

- Youssef Jouini, SG adjoint chargé de la fonction publique

- Abdelhamid Massoudi, SG adjoint chargé du secteur public

- Sabri Nassib, SG adjoint chargé de la communication

- Mohamed Ali Nefzi, SG adjoint chargé de la législation et de la documentation.

Lors de cette conférence de presse, plusieurs membres de l'Ustt ont exprimé leur volonté de voir cette nouvelle organisation syndicale devenir «un partenaire actif» dans l'édification d'un nouveau modèle socioéconomique en Tunisie garantissant la mobilisation des énergies et l'impulsion de l'initiative privée pour créer de nouveaux postes d'emploi et instaurer la justice sociale.