Tunisie: Droits d'auteur - De nouveaux textes juridiques en 2017

Une série de propositions de textes juridiques seront présentés, au cours de l'année prochaine, à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour approbation en vue de sauvegarder les droits d'auteur et créateurs ainsi que la valeur symbolique et juridique de l'écrivain et de l'auteur en Tunisie, a déclaré à l'agence TAP Slaheddine Al-Hammadi, président de l'Union des écrivains tunisiens (UET).

L'annonce a été faite en marge de la rencontre de sensibilisation sur les droits de la propriété littéraire et artistique, organisée, vendredi soir, au siège de la bibliothèque régionale de Sousse en partenariat avec l'Organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins (Otdav).

Cette initiative est l'aboutissement d'une série de rencontres de sensibilisation organisées par l'UET et ses branches régionales visant à intensifier les efforts pour cerner l'ensemble des droits relatifs à la production intellectuelle et littéraire et la meilleure manière de confirmer et instaurer les droits acquis par les créateurs.

La rencontre a permis également de sensibiliser les créateurs et auteurs de textes littéraires quant à la nécessité de conclure un contrat avec les éditeurs de leurs œuvres littéraires et artistiques qui protégerait les droits moraux et matériels de l'auteur.