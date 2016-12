Sénégal: Jamano de Fatick cherche 80 millions frs CFA pour son épanouissement

"C'est important et nous continuons à nous battre pour maintenir l'équipe dans la ligue professionnelle. Pour cela, il nous faut des moyens et Jamano n'a aucun soutien", a rappelé Mame Adama Ndour.

Selon lui, "Fatick a besoin de ses fils pour figurer sur l'échiquier du football national. La ligue professionnelle offre une visibilité au niveau national. Et les performances de l'équipe vont permettre à Fatick d'être visible et d'être dans le haut niveau".

"Il y a 26 matchs et nous sommes à la 8ème journée. C'est pourquoi il faut soutenir l'équipe financièrement parce que si on paie pas salaires, cela va avoir un impact négatif sur le résultat des matchs", a-t-il souligné.

amateur et cette année nous sommes en ligue professionnelle. C'est une première pour Fatick et les fatickois ont contribué à cette ascension", a-t-il dit aux journalistes à l'issue d'une réunion de sensibilisation politique.

C'est pourquoi Mame Adama Ndour qui s'exprimait à la fin d'une réunion politique a appelé les autorités notamment locales à doter l'équipe de moyens financiers pour son maintien en ligue professionnelle et pour avoir plus de "visibilité" sur le plan national.

année, nous avons démarré avec 9 millions 600 mille frs CFA et aujourd'hui nous sommes à 16 millions frs CFA de dépenses. Nous avons déjà contracté une dette de plus de 6 millions", a souligné M. Ndour.

