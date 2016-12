Tunisie: «La rumeur de l'eau», de Taieb LOUHICHI - L'espace comme un défi

En février 2014, Taïeb Louhichi sortait sur les écrans son dernier film «l'enfant du soleil» et voici qu'il est en train de signer un nouveau retour avec «La rumeur de l'eau», un film très différent de ses précédentes œuvres de par sa thématique et son traitement.

«Anas, metteur en scène, la soixantaine, revient au pays après la révolution. Il choisit Sidi Bou Saïd et le Musée de la Musique (ex-palais du Baron d'Erlanger) pour remonter l'opéra de Didon et Enée de Henri Purcell, un projet qu'il avait abandonné, il y a vingt-cinq ans. Les habitants du village, et surtout les vieux, ne sont pas heureux de sa présence. Les jeunes, non plus.

Ces derniers l'intimident un soir et le menacent. Ils ne veulent ni de lui ni de son opéra, et cela à cause de son passé sombre. On l'accuse d'avoir trahi ses camarades, alors que lui prétend avoir été piégé par la police qui l'avait obligé à fuir à l'étranger... Le metteur en scène est aussi de retour sur les lieux d'une grande histoire d'amour avec sa première cantatrice Elyssa qui était enceinte de lui. Elle avait perdu la voix après une grande dépression suite à la perte de l'enfant.

Elle avait été recueillie par le peintre Amara après le départ précipité d'Anas. Depuis, Elyssa le hante ; il entend sa voix de soprano qui s'élève dans la nuit et croit même voir sa silhouette dans les rues du village».

Voici le synopsis du nouveau film de Taïeb Louhichi dont le tournage a pris fin il y a plus de deux mois, il est actuellement en phase de montage. Les rôles sont distribués comme suit : Hichem Rostom, le metteur en scène de l'opéra, Jamel Madani dans le rôle de Bahri, Ombretta Macchi joue le rôle de la cantatrice et Hassen Doss le rôle du ténor, avec la participation de Fatma Ben Saïdane dans le rôle de la costumière.

«J'ai continué de rêver tout simplement», nous déclare Taïeb Louhichi.

«J'ai fait plusieurs versions de ce scénario et je voulais tourner dans un lieu proche de chez moi, un lieu où je peux imaginer des choses et traiter l'espace. On m'a collé l'étiquette du désert, une étiquette que j'aime bien d'ailleurs».

«J'ai fait plusieurs versions de ce scénario et je voulais tourner dans un lieu proche de chez moi, un lieu où je peux imaginer des choses et traiter l'espace. On m'a collé l'étiquette du désert, une étiquette que j'aime bien d'ailleurs». La problématique de l'espace est récurrente dans le cinéma que fait Taïeb Louhichi : «Je vois l'espace comme un défi», nous a-t-il révélé. «Comment traiter un espace du plus grand au plus petit et c'est ce qui m'intéresse dans ce film en plus du va-et-vient entre le réel et l'imaginaire».

Lotfi Layouni, le producteur délégué de ce film, a déclaré : «Comme pour tout film tunisien, on souffre des difficultés financières. Le financement n'est jamais complet comme prévu au départ. Mais à côté de ces peines, on éprouve de la joie de faire un film... et il ajoute, j'ai produit tous les films de Taïeb Louhichi depuis "L'ombre de la terre" en 1981 à ce jour. J'aime tout ce qui le spécifie en tant que cinéaste si particulier.

Nous avons réuni un belle équipe de comédiens et de techniciens. Et je trouve que ce film est très différent des précédents autres films de Taïeb qui aime beaucoup la musique et l'opéra et je pense qu'il rêvait de faire un film sur l'opéra. Aujourd'hui, il réalise son rêve avec "La rumeur de l'eau"», conclut-il. La sortie de ce film est prévue pour le mois d'octobre 2017.