Tunisie: Association des magistrats tunisiens - Appel à un mouvement de protestation mercredi et jeudi prochains

Abou Iyadh et Al Hakim écopent de la réclusion criminelle à perpétuité Plus »

Il bénéficie de l'autonomie administrative et financière et de l'auto-gouvernance et dispose d'un pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.

Le CSM, qui est, selon l'article premier de la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, une institution constitutionnelle, sera le garant, dans le cadre de ses attributions, de la bonne administration de la justice et de l'indépendance de l'autorité judiciaire, conformément aux dispositions de la Constitution et des conventions internationales ratifiées.

Le conseil national de l'Association des magistrats tunisiens (AMT) a appelé, vendredi, les magistrats administratifs, de l'ordre judicaire et du Tribunal des comptes à suspendre, les 28 et 29 décembre, l'examen des affaires dans tous les tribunaux du pays.

