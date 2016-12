Tunisie: Constructions anarchiques dans la banlieue nord de Tunis - Place à l'application de la loi !

Vers la création d'un comité local à La Goulette et au Kram impliquant et les intervenants et les réfractaires.

Le paysage urbain gémit sous les constructions anarchiques. Ce phénomène avance à pas de géant, transformant les villes en de véritables croquis grotesques. Dans les villes de la banlieue nord de Tunis, ce phénomène semble constituer un sérieux problème aussi bien architectural, esthétique que légal.

Ce thème a fait l'objet, récemment, d'une réunion tenue au siège du gouvernorat de Tunis et à laquelle ont pris part les représentants des parties concernées, dont la sécurité nationale, la police municipale, ainsi que les responsables des délégations spéciales.

Cette réunion a permis à l'assistance de décortiquer le problème et d'en cerner les facteurs propices et les obstacles entravant sa résolution. L'objectif étant double : la lutte contre les constructions anarchiques et la mise en application des mesures de démolition fixées. Les responsables ont débattu des multiples obstacles qu'encourent les services de déconstruction ; des obstacles qui relèvent aussi bien des ressources matérielles, humaines que des mécanismes établis à cet effet.

D'autant plus que l'activité du comité régional chargé du suivi des actions de déconstruction, ainsi que de la lutte contre les infractions architecturales reste en deçà des finalités requises. Ce comité devrait être renforcé afin de réussir sa mission. Encore faut-il ajouter que certaines constructions sont bâties sur des domaines de l'Etat, ainsi que sur le trottoir, ce qui exige des interventions spécifiques.

Gestion : combler les lacunes

La réunion a été clôturée par une série de recommandations. Les parties concernées sont unanimes sur l'impératif d'appliquer la loi dans toutes les localités relevant du gouvernorat de Tunis. Pour ce, un surplus de coordination s'impose entre tous les intervenants. Les responsables ont insisté sur l'impératif de procéder aux démarches nécessaires dans le respect du critère de priorité et d'en assurer le suivi afin d'éviter d'autres infractions. D'autant plus qu'il est nécessaire, d'instaurer un comité local impliquant toutes les parties concernées, ainsi que les réfractaires afin de lutter plus efficacement contre le fléau et changer les mentalités.