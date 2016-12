Tunisie: Déficit budgetaire - Une LFC début 2017

Abou Iyadh et Al Hakim écopent de la réclusion criminelle à perpétuité Plus »

Et de poursuivre : «La loi de finances et le budget de l'Etat 2017 déjà approuvés ne tiennent pas compte de ce déficit supplémentaire. C'est donc là une raison de plus pour une loi de finances complémentaire 2017».

«L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) doit approuver une loi de finances complémentaire 2016 avant le 31 décembre. Le budget de l'Etat pour 2016 accuse, en effet, un déficit plus élevé que celui prévu initialement : + 1.500 millions de dinars. Ce déficit supplémentaire provient de deux sources: des revenus inférieurs à ceux budgétisés et des dépenses en dépassement par rapport à celles prévues. Le déficit global 2016 va donc dépasser les 5.000 millions de dinars. Ce déficit supplémentaire explique pourquoi la Tunisie sera sur le marché financier en janvier 2017 (pour le compte de 2016) pour un nouvel emprunt de 1 milliard d'euros», explique-t-il.

