Tunisie: Laboratoires d'analyses - De meilleures prestations aux industriels

Des tests microbiologiques sont effectués pour vérifier que le produit ne comporte aucune trace nocive de nature à porter atteinte à la santé des consommateurs.

Les laboratoires d'analyses relevant des centres techniques ont fait l'objet au cours des dernières années d'une modernisation dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne. De nouveaux outils de travail ont été fournis en vue d'offrir les meilleures prestations aux industriels qui soumettent des échantillons de leurs produits en vue de vérifier leur conformité aux normes et s'assurer qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité et à la santé des consommateurs.

Les nouveaux produits et ceux qui sont destinés à l'exportation font l'objet également d'analyses minutieuses en tenant compte de l'aspect qualitatif en premier lieu. L'objectif recherché au cours des prochaines années est de multiplier la création des laboratoires dans les différentes spécialités industrielles et agricoles pour renforcer les analyses dans une large gamme de produits.

Les inventeurs et les innovateurs, qu'ils soient indépendants ou relevant d'entreprises industrielles, ont également besoin des services de ces laboratoires pour s'assurer que leur prototype peut être industrialisé et commercialisé à large échelle. Les procédures d'analyses ne doivent pas, cependant, durer une longue période car l'industriel est souvent lié avec son client par un contrat qui définit le temps de livraison.

Quel personnel mobiliser?

Un personnel compétent, formé dans les grandes institutions et qui a cumulé des années d'expérience avec des stages à l'étranger pour certains, est mobilisé dans les laboratoires dont les prestations sont offertes aux chefs d'entreprise toutes activités confondues. Le secteur de l'agroalimentaire est parmi les secteurs qui passent par les analyses des laboratoires.

Des tests microbiologiques sont ainsi effectués pour vérifier que le produit ne comporte aucune trace nocive de nature à porter atteinte à la santé des consommateurs. C'est le cas notamment des nouveaux produits qui passent par les analyses avant leur industrialisation et leur commercialisation. Au cas où le produit comporterait un quelconque risque, le producteur sera rapidement informé pour effectuer, au besoin, les correctifs nécessaires ou tout simplement annuler sa démarche.

Tous les produits alimentaires qui se caractérisent par des ajouts artificiels tels que les colorants et les conservateurs font également l'objet d'analyses pour voir si les quantités utilisées et leur qualité sont conformes aux normes en vigueur conformément à la réglementation. En cas d'intoxication due à la consommation d'un produit alimentaire, des analyses sont exigées pour détecter les composants nocifs incriminés. Dans ce cas, même l'eau minérale, les confitures et le yaourt sont analysés avec l'utilisation de moyens sophistiqués.

Les laboratoires d'analyses sont également très sollicités par les industriels. Les matériaux de construction, par exemple, font l'objet d'analyse pour s'assurer qu'ils ne comportent pas de défaillances. C'est qu' un bâtiment construit avec des matériaux de mauvaise qualité peut s'écrouler en peu de temps. On a constaté, au cours des dernières années, l'importation illégale de grandes quantités de barres de fer destinées à la construction d'une provenance inconnue.

La qualité de ce matériau a été mise en doute et dans ce cas les analyses sont nécessaires. D'autres matériaux comme le ciment, le plâtre et la peinture passent, eux aussi, par les analyses.

Ce travail d'analyse exige incontestablement un budget conséquent alloué par l'Etat aux différents laboratoires pour acheter les matières d'analyses et le matériel de travail. C'est une activité indispensable pour l'industrie et l'agriculture tunisiennes qui doivent préserver la qualité et la placer en priorité.

Les bénéficiaires des prestations de ces laboratoires sont, bien entendu, tenus de payer une contrepartie même symbolique pour alimenter un tant soit peu les caisses de ces structures qui sont placées sous la tutelle des départements publics. Ce travail peut être complété à l'avenir par des prestations offertes par des laboratoires privés, et ce, pour renforcer la capacité d'analyse des marchandises importées, exportées et vendues sur le marché local.