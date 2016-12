Tunisie: Au Coeur du Débat - Une commune artificielle au découpage arbitraire

Une «étude sur l'évaluation citoyenne des services de la municipalité de Raoued» a été présentée, mercredi dernier, en conférence de presse, par l'association Mourakiboun, plus connue comme «réseau citoyen d'observation électorale» qui, en partenariat avec la fondation allemande Henrich Böll Stiftung pour l'Afrique du Nord, et l'organisme tchèque D21 spécialisé dans l'observation électorale, est en charge de l'enquête en question.

L'enquête s'est basée sur un sondage mené sur un échantillon de 1.000 habitants de la municipalité de Raoued, réalisé au cours des dix derniers jours du mois de novembre 2016.

Améliorer l'image de la municipalité

Le but recherché par la commune était, «à l'approche des élections municipales», d'identifier les voies d'une amélioration de son image auprès des citoyens-contribuables.

Montrant une nette insatisfaction chez 50% des personnes sondées, les résultats de l'enquête traduisent un mécontentement total chez les «vrais citadins» qui représentent 20% des habitants de la commune. Car la particularité de cette commune, autant démographique que géographique, est son extrême «mixité», laquelle représente son péché originel.

100 mille habitants très divers

Elle couvre, en effet, «des zones urbaines et d'autres rurales», comme indique le rapport, et compte plus de 100.000 habitants tout à fait hétéroclites.

L'enquête a notamment relevé des défaillances en matière d'environnement, au niveau du transport public et du réseau routier et en matière de parking et d'équipements publics divers, comme les structures culturelles, éducatives et sportives. sachant qu'une amélioration des structures de prise en charge sanitaire est vivement souhaitée.

Le mécontentement des citoyens présents

Des habitants de Raoued, présents dans la salle de conférences, n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement à l'égard des services municipaux, de l'aménagement du territoire et du manque flagrant de communication entre eux et la municipalité.

Selon eux, le courant ne passe pas et la municipalité ne répond nullement à leurs doléances, sachant que les constructions anarchiques ont fini par représenter plus de 60% du bâti. Avec aucun manège pour enfants sauf une balançoire rudimentaire, et puis des enfants dans la boue lors des pluies..., comment se sont longuement plaints les riverains présents.

Une mystérieuse décision politique

En réalité, il s'agit de revenir à la décision politique qui avait présidé à la division en deux de la commune de l'Ariana et à la partition fantaisiste en lanières opérée à l'époque, à un moment où des intérêts fonciers majeurs étaient en jeu, entraînant d'irréductibles luttes d'influence.

Nous sommes ainsi en présence d'une commune artificielle née d'un découpage sur mesure tout à fait arbitraire. Alors, peut-être qu'au lieu de tenter de reconquérir les citoyens, ne faudrait-il pas plutôt reconsidérer le découpage pour mettre sur pied une ou plusieurs communes cohérentes, bien structurées et viables, plutôt que ces lambeaux alternés de zones rurales, citadines, côtières, désertiques et forestières si impossibles à transformer en commune.