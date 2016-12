Tunisie: Regard sur le passé - Le troisième acte

Avec le verdict rendu par la Cour de sûreté de l'Etat dans l'affaire dite «des syndicalistes», le rideau tombe sur le deuxième acte de la tragédie du 26 janvier 1978.

De l'avis général, les conditions dans lesquelles s'était déroulé le procès ont largement contribué à ternir l'image de marque de la Tunisie sans pour autant avoir permis de faire la lumière sur les véritables responsabilités des tragiques événements.

Mais avait-on vraiment besoin de ce procès pour établir les responsabilités ? Et n'était-il pas évident dès le début que les événements du 26 janvier étaient l'aboutissement normal et logique de l'accord contre nature passé en 1971 entre le pouvoir et la direction de l'Ugtt pour faire échec au fort courant de démocratie et de progrès qui s'était révélé dans le pays lors du congrès de Monastir ?

De toute façon, il est maintenant évident que le gouvernement a les mains complètement libres pour agir, et toutes les conditions se trouvent réunies pour la réussite de sa politique.

En effet :

- Le président Bourguiba est à Tunis assumant les devoirs de sa charge «après avoir récupéré sa santé».

- Le gouvernement est maintenant «homogène» et ne compte que des ministres choisis par le premier d'entre eux.

- La paix sociale est quasi générale depuis bientôt neuf mois et aucune grève ni mouvement social ne sont venus perturber l'action économique du gouvernement.

- Une nouvelle équipe se trouve à la tête de l'Ugtt et jouit de la pleine confiance du pouvoir.

- Après avoir exclu de ses rangs ceux qui plaidaient pour la démocratie et le progrès et avoir laissé tomber les anciens militants destouriens qui n'ont pu résister à «l'épreuve par neuf», le Parti socialiste destourien s'est donné de nouveaux cadres triés sur le volet et qui portent tous le label de sa direction.

Et maintenant que tout est ainsi parfaitement ordonnancé, va-t-on enfin voir le bout de tunnel et recueillir les fruits de la politique nouvelle ? Ou avons-nous à faire face encore à d'autres «dangers» ?

Deux voies cependant se présentent à nous : l'une bien nette et goudronnée qui peut conduire en «roues libres» vers la dictature; l'autre fortement entravée mais qui assurera l'invulnérabilité à l'Etat et la pérennité de ses institutions par la démocratie et le progrès.

Nombreux sont les Tunisiens qui croient que le char de l'Etat est maintenant fort engagé et que son clignotant signale déjà le grand virage à droite.

D'autres -- parce que peut-être naïfs -- espèrent encore que le conducteur «redressera» à temps pour s'engager enfin dans la voie de l'avenir avant que le rideau ne tombe sur le troisième acte.

Article paru le 21 octobre 1978 dans la revue «Démocratie»