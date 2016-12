Tunisie: Conférence nationale des associations de microcrédits - Un vecteur essentiel de la création d'emplois

Abou Iyadh et Al Hakim écopent de la réclusion criminelle à perpétuité Plus »

A cet effet, la stratégie nationale de promotion du secteur vise à améliorer le cadre juridique, renforcer la participation du secteur au développement régional par une analyse des besoins, la restructuration des associations en les dotant des moyens nécessaires et la mise à niveau des ressources humaines et l'amélioration du cadre de travail.

Il a affirmé que « le diagnostic a montré que la culture de l'entrepreneuriat reste assez faible. Une réalité qui exige une révision du système éducatif et de formation. Le créateur de projet fait face également à des obstacles administratifs tels que la dispersion des structures, un cadre réglementaire non favorable, la non-disponibilité des financements et des difficultés de commercialisation. En tant que gouvernement, nous allons œuvrer, dans le cadre de la nouvelle stratégie, à surmonter ces difficultés et à donner plus de souplesse aux procédures de création de projets ».

Une question qui a été abordée pleinement au cours de la conférence nationale des associations de microcrédits organisée hier sur le thème «La restructuration des associations de microcrédits : pour un système intégré et durable», avec la présence du chef du gouvernement, Youssef Chahed, et la ministre des Finances, Lamia Zribi. Cette conférence a connu la participation de plusieurs associations de microcrédits de différents gouvernorats du pays.

