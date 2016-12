Tunisie: Secteur bancaire - Evolution positive des dépôts des particuliers

Abou Iyadh et Al Hakim écopent de la réclusion criminelle à perpétuité Plus »

La BCT se penche, actuellement, sur l'élaboration de deux circulaires complétant la loi n° 48. La première va définir les opérations de la finance islamique (El Mourabaha, El istisnaa et El Moucharaka), et sera promulguée avant la fin de l'année en cours, alors que la seconde présentant les conditions de l'exercice de cette finance, à travers les fenêtres islamiques au sein des banques classiques, le sera durant le premier semestre 2017.

Par ailleurs, l'institut d'émission souligne que la part des crédits à la clientèle a préservé sa place dominante au sein du bilan des banques (67%). Dans l'ensemble, les dépôts dans les banques tunisiennes sont composés essentiellement de comptes à vue (19,53 milliards de dinars), de comptes d'épargne (15,66 milliards de dinars), de comptes à terme et bons de caisse (12,67 milliards de dinars) et de certificats de dépôts (3,6 milliards de dinars).

S'agissant des dépôts des particuliers et des sociétés, le rapport fait état de l'évolution de ces dépôts respectivement de 3% et de 4,4%, durant les six premiers mois de l'année en cours, à 26,84 milliards de dinars et 12,50 milliards de dinars. La BCT a expliqué l'évolution positive des dépôts des particuliers par l'entrée en vigueur d'un nouveau ratio de liquidité (novembre 2014), lequel «permet de pallier les insuffisances de l'ancien ratio... qui ne tenait pas compte des engagements hors bilan».

En effet, le total des dépôts des institutionnels a poursuivi sa tendance baissière depuis 2013, régressant de 10,3%, à fin juin 2016, par rapport à décembre 2015, pour se situer au niveau de 5,3 milliards de dinars. Ces dépôts ont été à hauteur de 6,76 milliards de dinars, en 2014, et au niveau de 6,82 milliards de dinars en 2013. Selon le document, cette forte régression est due au «resserrement de la trésorerie de certains institutionnels, notamment les caisses de retraite et de sécurité sociale».

