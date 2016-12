Ile Maurice: Prison de Melrose - Le cuisinier voulait remettre de la drogue à un détenu

Il est cuisinier à plein-temps. Et serait passeur de drogue à ses heures perdues. Kumar Vidassur, qui manie les casseroles à la prison de Melrose, a été arrêté.

Il travaillerait, en fait, pour le compte d'un détenu incarcéré sur place. Kumar Vidassur ne se doutait pas qu'il était dans le collimateur des autorités pénitentiaires depuis plusieurs semaines déjà. Celles-ci ne voyaient pas d'un très bon œil sa trop grande proximité avec des prisonniers. Bien décidée à le prendre la main dans le sac, la Prison Security Squad l'a interpellé alors qu'il s'apprêtait à prendre son service, vendredi.

Agé d'une trentaine d'années, il a été cuisiné. «Mo pa fer bann travay ilégal mwa», a affirmé cet habitant de Flacq. Mais, en effectuant une fouille corporelle, les gardiens sont tombés sur deux chargeurs de téléphone qui se trouvaient dans son pantalon. En les démontant, ils y ont découvert 40 grammes d'héroïne ainsi qu'une certaine quantité de cannabis et de drogue de synthèse. La valeur marchande du gandia et des stupéfiants est estimée à Rs 700 000. Le cuisinier a immédiatement fait valoir son droit à un avocat. L'Anti Drug & Smuggling Unit (ADSU) de l'Eastern Division a été alertée.

La drogue saisie a été mise sous scellés et le suspect conduit au poste de police de Flacq pour y être interrogé. Même s'il n'a encore rien déclaré pour le moment, les enquêteurs estiment qu'il aurait reçu de l'argent pour refiler cette drogue à un prisonnier. La direction de Melrose a ouvert une enquête interne en vue d'identifier le commanditaire.

Entre-temps, Kumar Vidassur, qui a retenu les services de Me Zahid Nazurally, a été présenté devant la Bail and Remand Court, le samedi 24 décembre. Les charges provisoires suivantes ont été retenues contre lui: possession of heroin for the purpose of distribution, possession of cannabis and synthetic drugs for the purpose of distribution et illegal possession of mobile chargers.

La police ayant objecté à la remise en liberté conditionnelle du suspect, ce dernier demeure en détention préventive jusqu'à sa prochaine comparution au tribunal de Flacq, prévue lundi. L'enquête policière, sous la supervision du Deputy Commissioner of Police, Choolun Bhojoo, se poursuit.