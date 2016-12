Guinée: Report des communales - Véritable raclée pour Cellou Dalein et Cie

Le bon projet de Code électoral qui devrait parvenir au parlement en début de novembre, n'y est déposé que trop tard en début décembre. Le temps était si court qu'il était devenu impossible d'adopter la loi, de l'envoyer à la Cour constitutionnelle pour l'examen de conformité et ensuite de la promulguer et pouvoir organiser les communales en février 2017. Sachant que le président de la République a 60 jours au moins pour convoquer le corps électoral.

D'autres velléités de sabotage de l'Accord ont également été constatées. D'abord, l'envoi tardif à l'Assemblée nationale du projet du Code électoral amendé non conforme aux recommandations de l'Accord politique. Bouréma Condé attendra que l'opposition sort de ses gongs avant d'expliquer que le document parvenu aux députés n'était pas le bon et qu'il y aurait eu confusion. Naïvement, les opposants se sont laissé convaincre par cet argument farfelu.

Après plusieurs mois de crispation politique, le président Alpha Condé a convié son principal opposant à un tête-à-tête au Palais Sékhoutoureyah à l'issue de quelle rencontre, des démarches ont été entamées pour l'ouverture du dialogue. Et une semaine plus tard, le chef de l'Etat rend visite à Cellou Dalein Diallo pour lui présenter ses condoléances suite au décès du frère de celui-ci.

