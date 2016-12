Tunisie: Sécurité et souveraineté nationale - Les Tunisiens debout

A Sfax, la rue se mobilise pour dénoncer l'odieux assassinat de l'ingénieur Mohamed Zouari. A Tunis, on manifeste contre le retour des terroristes des foyers de tension où ils auraient pris part aux combats et commis des crimes. En même temps, un nouveau coup de filet met sous les verrous d'autres suspects en rapport avec la filière terroriste allemande d'Anis Amri.

Pour une fois, les tirs des partis politiques, des activistes de la société civile et des forces de sécurité vont dans la même direction. Jamais la sécurité nationale et l'inviolabilité de la souveraineté nationale n'auront été des thèmes aussi proches des cœurs des Tunisiens.

Il est des malheurs qui ont le mérite d'ouvrir les yeux sur les insuffisances, les négligences et les projets politiques hasardeux. L'assassinat de l'ingénieur Mohamed Zouari a montré que les Tunisiennes et les Tunisiens savent se mobiliser quand il faut préserver l'essentiel : la souveraineté nationale.

Par ailleurs, comment se préparer au retour des «jihadistes» tunisiens qui ont perdu «leur guerre» en Syrie, en Irak et en Libye et dont le nombre de ceux qui ont déjà regagné le pays avoisine les 800, selon les déclarations du ministre de l'Intérieur, Hédi Mejdoub ?

Comment tirer profit de la mobilisation citoyenne née à la suite de l'assassinat de l'ingénieur Mohamed Zouari de manière à montrer à l'opinion publique internationale que la Tunisie est en train d'apporter sa contribution à l'effort mondial contre le terrorisme, en dépit de la modestie des moyens humains et matériels dont elle dispose ?

Comment le gouvernement Youssef Chahed va-t-il donner forme aux mesures qu'il a annoncées en début de semaine concernant la création d'un centre national de renseignements, la réorganisation des activités des sociétés de production TV exerçant pour le compte de chaînes étrangères et aussi l'examen de la situation de ces milliers d'associations qui ont été constituées depuis la révolution et dont le champ d'action varie de l'initiation à la citoyenneté à la lutte contre la corruption, en passant par la distribution d'aides sociales à l'occasion de la rentrée scolaire et des fêtes religieuses, en disposant de ressources financières considérables dont personne ne sait d'où elles proviennent puisque ces associations ne respectent pas l'obligation qui leur est faite de soumettre à la Banque centrale les fonds qu'elles reçoivent de l'étranger et de dévoiler sur les médias nationaux comment ces fonds ont été utilisés ?

Ces questions ne sont pas -- ayons le courage de le dire -- nouvelles puisqu'elles ont été déjà posées dès les premiers mois de la révolution quand l'argent a commencé à couler à flots et que les associations et organisations nationales et internationales ont essaimé à travers l'ensemble de la République, jusque dans les coins les plus reculés où I Watch et Human Rights, à titre d'exemple, ont ouvert des représentations.

On s'est demandé à plusieurs reprises comment ces associations et organisations arrivent à financer leurs activités quasi-quotidiennes et comment recrutent-elles les centaines des jeunes qui s'y activent et y sont rétribués grassement.

Le débat doit perdurer

Aujourd'hui, ces interrogations reviennent au-devant de la scène politique nationale et l'on sent qu'aussi bien le gouvernement que les partis politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, ont pris conscience que le terrorisme ne se cantonne pas uniquement à Jebel Chaambi mais il élit domicile bien parmi nous dans les villes et jusqu'au sein des structures gouvernementales, partisanes ou de la société civile.

Hier, samedi 24 décembre, Tunis et Sfax ont montré que les citoyens lambda ont leur mot à dire quant à ce que le gouvernement se doit de faire pour faire face aux «jihadistes» de retour, et aussi quant à la gestion de l'affaire de l'assassinat de l'ingénieur Mohamed Zouari.

Devant le siège du parlement au Bardo, ils ont scandé à l'unisson «Tous concernés, tous menacés», «Non au terrorisme», «Pas de liberté pour les groupes terroristes», pour signifier à ceux qui cherchent une solution pour ces égarés, à condition qu'ils déclarent leur repentance, qu'il n'est pas question que «les semeurs de mort reviennent pour former une armée parallèle avec les dépôts de munitions et d'armes qui n'ont pas été encore découverts en Tunisie».

Et même si le député Mongi Harbaoui, chargé de la communication auprès du bureau de l'ARP, assure qu'«aucune loi sur le repentir n'a été déposée ni auprès de l'Assemblée ni auprès de la présidence du gouvernement», les participants au rassemblement du Bardo sont unanimes à souligner : «La Tunisie doit protéger ses enfants et non ces terroristes qui ont trahi leur pays en rejoignant les zones de tension».

A Sfax, la marche de protestation, d'indignation et de révolte contre l'assassinat de l'ingénieur Mohamed Zouari a pris une dimension nationale dans la mesure où nos politiciens ont laissé de côté leurs querelles idéologiques pour crier que «l'assassinat de Mohamed Zouari est une question nationale et un crime contre l'humanité».

Hamma Hammami, porte-parole du Front populaire, souligne: «La protection de la sécurité de la Tunisie n'est pas uniquement une question sécuritaire et politique, elle est aussi une protection économique dans la mesure où la violation de la souveraineté nationale n'est pas uniquement une atteinte sécuritaire, mais aussi atteinte économique».

Mbarka Aouaïnia, députée du Front populaire et veuve du martyr Mohamed Brahmi, qualifie l'ingénieur Mohamed Zouari de «martyr de la Tunisie pour la Palestine, son sang est celui de tous les Tunisiens, son parcours est celui des hommes libres qui ont donné leur vie pour que fleurisse la liberté».

Ses propos ont le mérite, par leur clarté et leur courage, de mettre fin à toutes ces polémiques de la honte qui ont essaimé sur les réseaux sociaux et dont les auteurs ont montré qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre que l'heure est à la mobilisation générale, à l'oubli des conflits et à la répulsion de l'instrumentalisation vile des malheurs des uns à des desseins politiques bas de gamme.