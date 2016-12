Algérie: L'infertilité touche plus d'hommes que de femmes dans le pays (spécialiste)

Alors qu'on annonce l'intérêt de l'AS Rome et de l'OGC Nice pour Yacine Brahimi, c'est dans un grand club… Plus »

Les Algériens sont, selon le même spécialiste, de plus en plus infertiles car, leurs spermes deviennent déficients et insuffisants. Leur spermatogenèse se trouve dérangée surtout par l'alcool et la cigarette mais aussi par d'autres facteurs tels que la pollution et le stress.

"Alors que dans le passé les problèmes d'infertilité dans le couple concernaient beaucoup plus les femmes que les hommes, aujourd'hui la gent masculine est désormais la plus touchée", a-t-il souligné, dans une déclaration à l'APS.

Oran — Les tendances de l'infertilité se sont inversées en Algérie, touchant aujourd'hui plus d'hommes que de femmes, a affirmé le Pr.Belkacem Chafi, chef de service de gynécologie et obstétrique à l'EHU 1er novembre d'Oran.

