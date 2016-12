Maroc: Des réalisations majeures pour Marsa Maroc

Entrevue entre Abdelatif Mennouni et Omar Kabbaj avec Abdelilah Benkirane. Sur Hautes instructions de Sa Majesté… Plus »

Par ailleurs, le conseil a procédé à la nomination des nouveaux membres du Comité de la stratégie, des investissements, des rémunérations et des nominations et du Comité d'audit et de la Gouvernance, conformément au pacte d'actionnaires qui a été signé en date du 4 juillet 2016 entre l'Etat, d'une part et les trois investisseurs institutionnels marocains, de l'autre. La SODEP est considérée parmi les sociétés leaders dans le domaine de l'exploitation portuaire au niveau national suite à la cession, par l'Etat, de 40% du capital de la société sur la Bourse de Casablanca en juin dernier. L'opération d'introduction à la Bourse de la SODEP a connu un grand succès auprès de la communauté financière en étant sursouscrite 6 fois avec plus de 18.000 souscripteurs.

Le Conseil de surveillance a adopté le budget de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2017, a ajouté M. Abdeljalil, relevant qu'il s'agit du premier Conseil de surveillance réunissant les nouveaux membres de cet organisme de gouvernance, à savoir les représentants de la Caisse marocaine des retraites (CMR), de Wafa Assurance et du Régime collectif des allocations de retraite (RCAR), suite à leur désignation lors de l'assemblé générale ordinaire (AGO), tenue le 12 octobre dernier.

Copyright © 2016 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.