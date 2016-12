Maroc: Volonté Royale de voir le nouveau gouvernement formé dans les meilleurs délais

Depuis lors, le chef du gouvernement désigné a mené un premier round de négociations et s'est mis d'accord avec l'Istiqlal et le PPS, mais le processus de formation du prochain Exécutif n'a toujours pas abouti.

Entrevue entre Abdelatif Mennouni et Omar Kabbaj avec Abdelilah Benkirane. Sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les conseillers de Sa Majesté, Abdelatif Mennouni et Omar Kabbaj ont eu samedi une entrevue avec le chef du gouvernement désigné, Abdelilah Benkirane, indique-t-on auprès du Cabinet Royal.

