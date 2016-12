Congo-Kinshasa: 19 morts dus aux heurts des 19 et 20 décembre, selon l'ONU

Dix-neuf personnes ont trouvé la mort et plus de cent autres ont été arrêtées, en RDC, à la suite des manifestations des 19 et 20 décembre, date marquant la fin du dernier mandant de Joseph Kabila. Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) a livré ces chiffres, mercredi 21 décembre, lors de la conférence de presse hebdomadaire de l'ONU, à Kinshasa. Dans un message rendu public le 20 décembre, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Maman Sidikou a exprimé sa vive préoccupation face à cette situation.

Décryptage

Six écoles ont été certifiées assainies dans la zone éducationnelle de Kikwit1 (Kwilu) dans le cadre du programme « Villages et écoles assainis », initié par le gouvernement avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Le sous proved de cette province éducationnelle, Jean Robert Kalandula a qualifié cette situation d'un progrès.

Brèves

-La MONUSCO a procédé, mercredi 21 décembre, à l'inauguration de la radio communautaire « Mutula », dans la localité de Shabunda (Nord-Kivu). Il s'agit d'un projet à impact rapide initié en janvier 2014 pour un montant total de 99 000 dollars américains. Ce projet est mis en œuvre par l'Association des femmes des médias du Sud-Kivu, avec le soutien de l'Observatoire médiatique «Justice et paix» et de l'autorité locale. Ce projet contribue ainsi au désenclavement et au développement socio-économique de la localité de Shabunda et permet aux bénéficiaires d'accéder à l'information audio crédible, objective, indépendante et impartiale.

-La MONUSCO a formé cinq cents policiers congolais, à Kananga (Kasaï-Central). La cérémonie marquant la clôture de cette formation a été organisée, le 19 décembre, à la «Place «Indépendance » en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale et plusieurs députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial. A l'occasion, les autorités civiles et policières remercié la mission onusienne qui aide la police congolaise à se professionnaliser.

-Les Nations unies apportent leur soutien aux opérations de révision du fichier électoral dans les premières et deuxièmes aires opérationnelles (Grand Equateur, Haut-Lomami, Lualaba, Haut-Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema et Tanganyika ainsi que l'Ituri). Des avions cargos Iliouchine 76 et C-130 Hercules de la MONUSCO ont déjà effectué 67 vols au départ de Kinshasa et de Lubumbashi vers diverses destinations à l'intérieur du pays.

Invité

La RDC a enregistré près de 2 milliards de dollars américains en termes de coût de la sous-nutrition entre 1950 et 2014. Ces statistiques ressortent de l'étude sur le coût de la faim validée mercredi dernier à Kinshasa par une équipe multisectorielle, sur recommandation de l'Union africaine et avec l'appui du Programme alimentaire mondial (PAM). Le conseiller à la Primature et coordonnateur de cette étude, Dieudonné Kwete, évoque les conséquences de la sous-nutrition sur le développement socio-économique de la RDC ainsi que des pistes de solution proposées dans cette étude.

Nouvelle de provinces

La MONUSCO a procédé, jeudi dernier, à l'évacuation médicale des blessés graves par flèches lors des conflits ethniques entre Luba et pygmées, à Manono. Ces blessés ont été emmenés à Bukavu (Sud-Kivu), où ils doivent être pris en charge par des institutions hospitalières spécialisées à Bukavu (Sud-Kivu). Entretemps, une équipe supplémentaire de médecins chirurgiens vient d'être déployée à Manono par le gouvernement provincial e Tanganyika pour assurer la prise en charge de 140 autres blessés par flèches internés à l'Hôpital général de référence de Manono.