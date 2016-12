Cameroun: Rétrospective - Franco, l'artiste qui a marqué l'année 2016 avec son single "Coller la petite"

Que l'on soit dans les rues du Cameroun, Tchad, Gabon, Côte d'Ivoire, Maroc, dans les rues de Washington, New York, Bruxelles, Milan , Paris, Berlin, Genève.....Que celui qui n'a pas "coller la petite" de Franco en 2016 lève la main.

L'artiste camerounais Franko vient de voir sa musique "Coller la petite" être primé Single d'Or 2016 en France. Sortie en juillet 2015, son titre «Coller la petite» au centre de toutes les polémiques au Cameroun a été sacré disque d'Or en France avec plus de 75000 ventes et 10 000 000 de streams révèle Mtv Base.

Le titre est certifié par l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI) - organisation professionnelle qui rassemble les labels indépendants et les distributeurs de musique en France, apprend-on.

«Merci c'est grâce à vous, c'est pas tous les jours que ça arrive à un artiste africain vivant en afrique d'être disque d'or en France», a indiqué Franko sur sa page facebook.

Le 29 avril dernier, «Coller la petite» avait remporté le prix Kunde du meilleur artiste en Afrique central. Il lui avait été remis à Ouagadougou au Burkina Faso, à l'occasion de la seizième édition de ce Prix.

L'artiste est également classé parmi les artistes camerounais qui ont embrasé la toile en 2015.

Son tube devenu panafricain en un temps record avait été téléchargé plus de 600 000 fois sur la plateforme Sound cloud et vu près de 41 951 702 sur YouTube.

Franko, de son vrai nom Kinguè Franck Junior, est né en 1987 à Akwa, l'un des plus célèbres quartiers de la ville de Douala. Il fait ses premiers pas dans la musique en 2003, inspiré par le groupe camerounais Babylone Squad. Il écume alors essentiellement les concerts scolaires jusqu'en 2005 où il sera invité à faire la première partie du groupe Dis l'heure de ragga à Douala. Il se lance par la suite dans les compétitions de rap et remporte en 2007 la compétition Challenge Vacances dans la catégorie rap, puis en 2010, il est le Rap Come Test, la catégorie rap de la compétition Mboa Come Test.

Deux ans après l'obtention de son baccalauréat, il décide de se lancer pleinement dans une carrière musicale. Il enchaine les grandes scènes entre 2011 et 2014 dans les premières parties d'artistes de renom tels que Sexion d'Assaut, Toofan, Zaho, 2face Idibia et Chidinma

Franko est révélé au public avec son premier single Les Filles d'aujourd'hui avec lequel il fait le tour de plusieurs grandes scènes au Cameroun. En 2012, il sort son premier album intitulé C'est le rap que tu veux voir avec lequel il est nominé dans la catégorie « artiste ou groupe de musique urbaine de l'année » à la dixième édition des Canal d'OR. Le prix sera remporté par Stanley Enow, pour qui il avait par ailleurs invité ses fans à voter.

En juillet 2015, il sort le titre Coller la petite qui deviendra, en quelque mois seulement, un tube planétaire.

La vidéo de la chanson est en date du 30 mars 2016 le clip camerounais le plus regardé sur Youtube avec plus de 30 millions de vues9 . La chanson bat les records d'audience au Cameroun et en Afrique et est considéré comme le tube africain de l'année. Le titre est classé pendant plusieurs semaines no 1 du Urban Hit sur la chaine de télévision Trace Urban11.

Il est signé sous le label Sonolive Prod, en coproduction avec le label français Wagram et Juston Records

Discographie

Albums

2013 : C'est le rap que tu veux voir

Singles

2010 : Les Filles d'aujourd'hui

2015 : Coller la petite

2016 : Téléphone

Lire aussi: Cameroun-Diaspora, Rétrospective: Cet artiste activiste qui a marqué la diaspora camerounaise en 2016