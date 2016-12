Algérie: Jeux traditionnels - "Taketchit" fait encore des émules à Djanet

Illizi — Le jeu traditionnel appelé "Taketchit" fait encore des émules parmi les habitants de la perle du Tassili, Djanet, qui s'attèle à le préserver et à le léguer aux futures générations, par souci de sauvegarde du patrimoine séculaire de la région.

Appelée également "Tekrikra", cette activité récréative et sportive populaire, un des jeux anciens dans le Tassili N'Ajjer, est ressuscitée le septième jour de la célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui Echarif (Naissance du prophète Mohamed QSSSL) et opposant deux équipes représentant les flancs Nord et Sud du ksar de Djanet, a expliqué le président de l'association locale "Amnillel" pour la préservation du patrimoine et des manuscrits, Hamza Guemzar.

Un large public et les membres des deux équipes convergent, comme veut la tradition, après la prière du Asr (après-midi) vers l'esplanade "Taghzit", servant de terrain à ce jeu traditionnel, pour suivre, y compris les femmes venues encourager leurs proches et membres du quartier, ce rendez-vous annuel.

Un spectacle assuré avec des moyens de fortune

Les deux équipes confectionnent une balle avec une peau de chameau, recouverte de lamelles et brindilles (lif) extraites des troncs de palmier et que se disputent les membres des deux équipes avec des bâtons en bois, dans un spectacle populaire qui replonge la plupart des joueurs dans la nostalgie de leur enfance, explique M. Hamza.

Ce rendez-vous conviviale ne peut se passer du "Douf" ou "Ganga", tambourine accompagnant les chants et cris d'encouragement entonnés par les supporters, et ce jusqu'au moment de la prière du Maghreb, qui marque sur fond de joie la fin de la partie, laquelle marque aussi la préservation d'un legs.

"Taketchit" est lié généralement à la célébration du 7eme jour de la naissance du prophète Mohamed (QSSSL), marquée la matinée par l'animation de Halqate, regroupements religieux de Madih et de louanges à Dieu, et l'après-midi par l'animation de ce jeu traditionnel qui draine toujours la foule.

De nombreuses associations locales concernées par le patrimoine s'emploient à la préservation de ce type d'activités sportives et récréatives populaires pour permettre aux futures générations de porter le flambeau, et s'impliquent à l'ancrage des us et patrimoine immatériel et matériel de la région du Tassili N'Ajjer.

Les organisateurs œuvrent également, en signe de conservation et de consécration de ce jeu traditionnel collectif, à l'uniformisation de la tenue sportive pour chaque équipe et la promotion de sa pratique sans porter atteinte au volet artistique et patrimonial qu'incarne cette activité séculaire.