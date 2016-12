Algérie: Biskra - Ouverture du Salon de l'artisanat et des dérivés du palmier

Alors qu'on annonce l'intérêt de l'AS Rome et de l'OGC Nice pour Yacine Brahimi, c'est dans un grand club… Plus »

Cette manifestation qui se poursuivra tout au long de cette semaine a pour but de promouvoir le produit national en incitant les citoyens à consommer algérien, a souligné le directeur de la CAM, Youcef Si Abdi, qui a mis l'accent sur l'importance de ce genre de rencontre dans l'encouragement de la compétitivité et le développement des relations d'échanges entre les artisans.

Aussi, un stand du salon a été consacré aux produits comestibles dont la confiture, le miel, le jus, la farine et le vinaigre et autres pâtisseries traditionnelles dont le principal ingrédient est la datte, (R'fis, Bradj et Makroud étaient au menu.

"Le miel de datte contient une haute valeur nutritive et la kachabia est l'habit traditionnel en laine le plus indiqué pour cette période", a souligné le coordinateur des activités de ce salon, Mohamed Hamadi.

Cette manifestation organisée au siège de la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) a été particulièrement marquée par un rush sur les stands des habits traditionnels, où la Kachabia, confectionnée par des artisans hors pair de la wilaya d'El Djelfa et la région du Hodna, trônait en maîtresse des lieux.

