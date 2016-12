Congo-Kinshasa: A cause de l'état de santé critique de l'élu. Affaire Franck Diongo - la Cour renvoie l'audience au mercredi 28 décembre prochain !

En cette matière, lors que deux juridictions différentes sont saisies de mêmes faits, la juridiction inférieure doit renvoyer la cause devant la juridiction supérieure. Nous attendons que nos moyens soient rencontrés. Déjà nous avons fustigé que c'était là une mauvaise formulation de la part du parquet général de la République. Il n'existe pas en droit congolais, en droit pénal particulièrement, une infraction appelée arrestation et détention arbitraire aggravée», a expliqué Me Kabengela Ilunga à La Prospérité.

Les avocats du prévenu ont exigé, en outre, le transfert de leur client dans un Hôpital de son choix, une remise de la date du procès au regard de son état de santé et surtout, un procès équitable. Au sortir de l'audience, Me Kabengela Ilunga, l'un des avocats de la défense a expliqué en ces termes : « vous avez-vous même vu dans la salle que notre client est incapable d'échanger même avec nous. Nous sommes placés dans l'impossibilité de pouvoir préparer la défense de notre client.

Inconscient, incapable de voir, assis sur une chaise roulante, Franck Diongo n'est toujours pas en forme pour être jugé. Ses avocats ont, au cours de l'audience du vendredi 23 décembre dernier, demandé et obtenu, une deuxième remise pouvant permettre à leur client de se faire soigner convenable et d'affronter la justice. La prochaine audience est donc prévue pour le mercredi 28 décembre prochain en la salle Marcel Lihau de la Cour Suprême de Justice.

