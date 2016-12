Maroc: Ziyech - Rien ne pourra jamais égaler mon amour pour le Maroc

Non retenu dans la liste des 26 joueurs en partance pour la CAN 2017, Hakim Ziyech est sorti de son silence pour faire une déclaration au magazine néerlandais Voetbal international, relayée par le site Africa Top Sports

A la question « Vous ne regrettez pas d'avoir choisi le Maroc au lieu des Pays-Bas ? Hakim Ziyech a répondu : « La Hollande n'est pas mon pays, j'ai grandi ici mais j'ai toujours eu des racines marocaines et j'ai toujours été Marocain. Je remercie ce pays pour tout ce qu'il m'a apporté et pour sa formation mais rien ne pourra jamais égaler mon amour pour le Maroc car mon sang est rouge et non pas orange».

Il y a lieu de signaler également les propos élogieux de Karim Al Ahmadi à l'égard de son coéquipier Hakim Ziyech. «Hakim a fait une très belle saison 2016», a indiqué le milieu de terrain de Feyenoord à ELF Voetbal, rapporte lionsdelatlas.net. Et d'ajouter : «Avec le FC Twente, il a marqué beaucoup de buts et donné des passes décisives. Ses statistiques sont impressionnantes. Il en fait autant avec l'Ajax où il peut encore s'améliorer davantage. Et cela se produira. Hakim peut viser le sommet européen. Il peut convenir à beaucoup de clubs".