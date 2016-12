Algérie: L'Etat poursuit ses efforts pour développer le secteur de la jeunesse et des sports dans le Sud

Illizi — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a affirmé dimanche à Illizi que l'Etat poursuivait ses efforts pour le développement du secteur de la jeunesse et des sports dans le Sud.

L'Etat poursuit ses efforts pour la promotion et l'amélioration des rendements du secteur dans les wilayas du Sud du pays et accorde un grand intérêt à la promotion des activités juvéniles et sportives dans ces régions où sont projetées diverses opérations, a indiqué le ministre lors du coup d'envoi officiel de la 13eme édition de la Smaine olympique "Sports-Sud", au stade "19 mars" à Illizi.

Il a, à ce titre, signalé la réception de 134 projets, sur un total de 150 opérations retenues au titre des trois programmes quinquennaux de développement en faveur de la wilaya, 14 autres étant encore en réalisation.

M.Ould Ali a estimé que cet évènement sportif qu'accueille la capitale du Tassili N'Ajjer constituait une occasion pour la prospection de jeunes talents à même de porter le flambeau et les couleurs nationales lors des manifestations internationales.

Mise sur pied par le Comité olympique algérien, cette semaine olympique, rehaussée par la présence de deux champions olympiques, en l'occurrence Taoufik Makhloufi et Benida Nouria Merah, regroupe près de 700 participants, issus de 12 wilayas du Sud, en compétition dans dix disciplines sportives.

M. Ould Ali a, auparavant procédé, à l'entrée Nord de la ville d'Illizi, à la pose de la première pierre d'un village touristique, s'étendant sur 8,7 hectares et doté de structures et jeux destinés aux enfants, dont trois piscines et deux crèches.

Il a également inspecté le chantier de réalisation du siège de l'Office des établissements de jeunes, d'un coût de 112 millions DA et dont les travaux de réalisation ont atteint un taux d'avancement de 75 %.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports devait poursuivre dans l'après-midi sa visite de travail dans la wilaya d'Illizi par l'inspection, dans la commune de Bordj El-Haouès, relevant de la wilaya déléguée de Djanet, de projets de structures relevant de son secteur.