Congo-Kinshasa: Après la Remise/Reprise. - Steve Mbikayi veut relever la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire

C'est désormais chose faite, Steve Mbikayi a pris officiellement ses nouvelles fonctions en tant que Ministre National de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. La remise-reprise avec le Ministre sortant, Théophile Mbemba, a eu lieu dans la matinée du samedi 24 décembre dernier au siège de ce ministère, situé sur l'avenue haut commandement, dans la commune de la Gombe. Tout a été fait dans l'ordre.

Les deux Ministres ont eu un huis clos de plus d'une heure pour échanger sur toutes les questions sensibles du domaine de l'enseignement supérieur et universitaire. Il faudra, donc, conformément au principe de continuité, que Steve Mbikayi poursuive le programme du gouvernement dans ce secteur important de l'enseignement. Reconnu par sa détermination et sa volonté de mieux faire, le Ministre entrant devra, sans nul doute, placer la barre très haut pour changer positivement l'enseignement supérieur et universitaire en République Démocratique du Congo.

Le Président du Patri Travailliste est conscient qu'il y a plusieurs défis à relever, et avec un peu de volonté politique et surtout dans un dialogue social, les résultats seront très positifs. Devant la presse, il a fait une promesse ferme de relever le niveau de l'éducation supérieure et universitaire qui semble être trop abandonnée. Il faudra, également, organiser, de temps à temps, des rencontres non seulement avec les comités de gestion des établissements supérieurs et universitaires, mais aussi avec les étudiants pour échanger autour des différentes préoccupations. La recherche est l'une des questions qui préoccupe au plus haut point le nouveau ministre qui pense tout mettre en œuvre pour changer la situation positivement.

«Il y a beaucoup des défis à relever dans le secteur de l'enseignement. Je commence d'abord par remercier le Chef de l'Etat et le Premier Ministre qui m'ont confié ce ministère très important. Moi je pense que l'enseignement est un secteur qui est un peu négligé et nous pensons qu'avec notre arrivé, nous allons apporter une touche particulière. Il y a beaucoup des défis à relever, je ne sais pas par où commencer.

Il y a les conditions de travail des étudiants qu'il faut améliorer. Les étudiants éprouvent énormément des problèmes pour faire leurs travaux de fin de cycle, il faut les assister. Il faut les aider à avoir des bureautiques et cybercafé à moindre coût dans les universités, c'est un projet que je voudrai bien accorder toute mon attention », a-t-il déclaré juste après la remise-reprise. Il reste, par ailleurs, convaincu qu'il faudra favoriser la collaboration entre le ministère et tout le personnel dirigeant des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire pour essayer de trouver, ensemble, des solutions à leur problème.

Pour Steve Mbikayi Mabuluki, il faut mettre l'homme au centre de toutes les préoccupations. Il compte aussi sur l'aide du gouvernement, plus particulièrement celui du Premier Ministre, Samy Badibanga Ntita. La valorisation des diplômes de la RDC est aussi l'une des missions que s'est fixé le Patron de l'ESU qui reste conscient que la tâche ne sera pas facile. « Et nous pensons que nous serons assisté et entendu par le Premier Ministre pour que le secteur puisse changer. Vous voyez l'état dans lequel se trouve les bâtiments des Universités, les Homes, et consorts.

Je pense qu'il faut se pencher sur ces dossiers. Il y a la qualité de l'enseignement même, il y a la prolifération très dangereuse des universités. Il faudra suspendre d'autres comme l'a fait le Ministre, je crois que je veux poursuivre sur la même lancée. Il faut que les diplômes aient la valeur qu'ils méritent. Il faut, également, délivrer, très rapidement les diplômes à ceux qui terminent parce qu'il en a qui font deux ans, trois ans sans diplôme et ce n'est pas normal.

Pendant notre mandat, nous ferons à ce que ceux qui finissent aient rapidement leur diplôme. Je pense qu'il faudrait que nos diplômes aient vraiment la valeur et qu'ils soient acceptés par le pays du monde et pour ce faire, il faut une interconnexion entre nos universités », a-t-il expliqué devant la presse.

Appel au patriotisme

Comme dans ses habitudes, Steve Mbikayi pense innover en intégrant dans la formation supérieure le cours de civisme. L'objectif, c'est d'appeler les uns et les autres au patriotisme et surtout à l'amour de la République Démocratique du Congo. «Je pense que dans notre enseignement, il faut que le cours de civisme ait une place prépondérante surtout pour initier les étudiants au patriotisme parce que si nous sommes patriotes, il nous sera difficile de détruire les biens publics et privés.

Je crois que c'est un travail qu'on va faire en collaboration avec tous les autres responsables pour éduquer nos étudiants à l'amour de la patrie. Je pense que s'il y a un dialogue permanent avec les étudiants, il n'y aura pas des problèmes », a-t-il soutenu.

Théophile Mbemba s'en va

La roue de l'histoire tourne, maintenant c'est au tour du nouveau Ministre de faire sa part. C'est en ces mots que le Ministre sortant de l'ESU, Théophile Mbemba a fait ses adieux. Il a expliqué en long et en large ce qui a été fait et surtout ce qui reste à faire. Plusieurs projets sont en cours d'exécution, et Steve Mbikayi devra poursuivre vu leur importance. « Nous avons aussi parlé de l'interconnexion des Etablissements de l'ESU, un projet que nous avons lancé le 17 décembre dernier avec l'autorisation du gouvernement pour lequel le Ministère a déjà payé 293.000$ pour démarrer le projet.

Il faut impérativement que cette somme puisse être versé à la SCPT et démarrer ce projet qui va ouvrir le monde académique congolais vers l'extérieur et vers les bibliothèques virtuelles et vers les cours en ligne et puis permettra à nos étudiants d'avoir l'internet à haut débit et à faible coût. Il y a des consultants qui sont en train de travailler pour accompagner le Ministère dans différents projets notamment, le système LMD.

Nous avons également échangé sur l'assainissement du secteur, la prolifération des établissements, le Ministre entrant est soucieux de cela aussi. Nous avons en tout cas dit ce que nous devions nous dire pour lui permettre de poursuivre les réformes entamées », a conclu Théophile Mbemba.