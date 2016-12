Afrique du Nord: M. Esserradj se dit confiant en "la perspicacité de l'Algérie" dans la gestion de la crise libyenne

Alger — Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Faiz Esserradj, a achevé dimanche une visite de travail en Algérie qui s'inscrit dans le cadre de la concertation entre les deux pays.

M. Esserradj a été salué, à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

Lors de cette visite d'une journée, M. Esserradj s'est entretenu avec le premier ministre, Abdelmalek Sellal.

L'entretien a permis aux deux parties d'évaluer la situation politique et sécuritaire, ainsi que la dynamique politique engagée pour l'accélération du processus de règlement de la crise en Libye.

M. Esserradj a tenu, à cette occasion, à rendre hommage à l'Algérie pour les efforts déployés dans la recherche et la mise en œuvre d'une solution politique à la crise en Libye.

A l'issue de son entretien avec M. Messahel, il s'est dit confiant en "la perspicacité de l'Algérie" dans la gestion de la crise qui secoue son pays et "la levée des obstacles" entravant l'application de la solution politique en Libye.

"Ma présence en Algérie vient en réponse à l'invitation du Premier Ministre, Abdelmalek Sellal, et s'inscrit dans le cadre des visites de concertation entre les deux pays pour lever certaines obstacles entravant l'application de la solution politique et nous sommes confiants en les efforts et en la perspicacité de l'Algérie dans la gestion d'une telle situation", a indiqué M. Esserradj.

Apres avoir rappelé que l'Algérie avait reçu plusieurs responsables libyens dans ce cadre, M. Esserradj a réitéré son appel à toutes les parties concernées à "se mettre autour de la table du dialogue pour régler nos problèmes par nous mêmes, loin de toute ingérence étrangère".

Cet objectif, a-t-il dit, "ne peut être atteint que si nous mettons de côté nos différends actuels et tentons d'ouvrir une nouvelle page pour l'édification de notre patrie et la réalisation de sa sécurité et de sa stabilité".

La dernière visite de M. Essarradj en Algérie remonte à début octobre.