Algérie: Jijel - Hocine Souko consacré meilleur calligraphe à la clôture du 2ème salon national de la calligraphie arabe

36 calligraphes venus de plusieurs villes du pays ont participé à ce concours organisé dans le cadre de ce Salon national ouvert samedi et marqué par la présentation de 88 tableaux reflétant les multiples facettes de la beauté et la finesse de la calligraphie arabe.

A son arrivée à la maison de la culture, le ministre a visité les différents stands de ce salon et a eu à discuter avec les artistes exposants les encourageant à préserver cet art et le transmettre aux générations montantes.

La wilaya de Jijel dispose de plusieurs infrastructures culturelles devant permettre de redynamiser la vie culturelle dans cette wilaya et l'élargissement "des ponts d'échanges et de communication" entre les artistes, a considéré le ministre.

