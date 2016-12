Algérie: M. Grine - Les journalistes doivent donner une information vérifiée reflétant la réalité

Alors qu'on annonce l'intérêt de l'AS Rome et de l'OGC Nice pour Yacine Brahimi, c'est dans un grand club… Plus »

Pour sa part, le directeur de la radio nationale Chaîne Une, Mohamed Zebda, a évoqué, dans sa communication, "l'expérience algérienne en matière d'Information et l'immunisation du pays à travers la consécration des fondements d'une information nationale pure qui a su faire face à différentes formes d'extrémisme et autres comportements inadaptés".

Le ministre de la Communication a annoncé, par ailleurs, l'ouverture l'année prochaine (2017) d'un bureau de la télévision algérienne dans la wilaya de Laghouat, dans le but de promouvoir l'information de proximité et d'accompagner la dynamique de développement que connaît la région.

Le journaliste doit se mettre à la place de celui qui reçoit l'information et se doit de "présenter une information vraie en toute responsabilité", a précisé M. Grine, ajoutant que la violence et l'insulte, conduisant à semer la discorde dans la société, "ont perduré durant des années dans la presse nationale et sont aujourd'hui en recul".

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.