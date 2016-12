Maroc: La 5ème édition du Lalla Aïcha Tour School couronnée d'un plein succès

Entrevue entre Abdelatif Mennouni et Omar Kabbaj avec Abdelilah Benkirane. Sur Hautes instructions de Sa Majesté… Plus »

Intervenant à cette occasion, M. Mustapha Zine, vice-président délégué de l'ATH s'est félicité de "la coopération fructueuse instaurée entre la LPGA European Tour et l'Association du Trophée Hassan II, dont les 2 fleurons sont la 5ème édition du LATS et en avril la Coupe Lalla Meryem, qui est inscrite dans le calendrier des épreuves du LPGA European Tour".

"C'est Chérifa Lalla Noufissa, fille de Feue la Princesse Lalla Aïcha qui présidait la cérémonie de remise des Prix de cette 5ème édition du Lalla Aïcha Tour School, placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a souligné le communiqué de l'ATH, précisant que cette cérémonie a connu la présence de MM. Khalid Berjaoui, ministre de la Jeunesse et des Sports par intérim, Omar Touimi, gouverneur de la province d'Al Haouz et Kamal Lalhou vice-président du Comité national olympique marocain.

Les qualifications se sont déroulées successivement à Mohammedia, au Cambodge et en Colombie pour terminer, du 17 au 20 décembre sur les Golfs d'Amelkis et du Samanah Country Club, et le 21 décembre pour la grande finale au Samanah Country Club.

La 5ème édition de Lalla Aïcha Tour School de golf, épreuve de qualification du Ladies European Tour (LET), dont la phase finale s'est déroulée aux Golfs d'Amelkis et du Samanah Country Club à Marrakech, a connu "une réussite sans conteste", a indiqué l'Association du Trophée Hassan II (ATH).

