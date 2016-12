Algérie: Des indicateurs optimistes quant à l'avenir du marché de l'emploi en Algérie

Alors qu'on annonce l'intérêt de l'AS Rome et de l'OGC Nice pour Yacine Brahimi, c'est dans un grand club… Plus »

A propos de la retraite à 60 ans, M. El Ghazi a affirmé que "le citoyen doit comprendre que la mesure vise à éviter la faillite de la Caisse nationale de retraite et à garantir le versement des pensions des retraités actuels et futurs".

Concernant la commission de classification des métiers durs, le ministre a noté que cette commission comptera en son sein des experts qui auront la totale liberté de consulter toute personne dont ils jugeront l'avis utile à l'exemple de médecins du travail et psychologues du travail en plus des partenaires sociaux.

A cela, a-t-il noté, s'ajoutent les secteurs de l'agriculture, des travaux publics et du bâtiment qui auront besoin de plus de 800.000 travailleurs.

Biskra — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a affirmé dimanche à Biskra que la croissance prometteuse du tissu économique et les divers dispositifs d'emploi adoptés en Algérie émettent des indicateurs optimistes quant à l'avenir du marché de l'emploi.

