Algérie: Sports traditionnels - 115 participants au championnat national de Matrag à Adrar

Alors qu'on annonce l'intérêt de l'AS Rome et de l'OGC Nice pour Yacine Brahimi, c'est dans un grand club… Plus »

Le même responsable a, en outre, mis en valeur les efforts du ministère de la Jeunesse et Sports pour la réalisation des objectifs fixés par la Fédération, depuis sa création en 1995, pour l'intégration de ce jeu traditionnel parmi les disciplines sportives enseignées au niveau des instituts sportifs spécialisés et sa dotation, par conséquent, en équipements et matériels nécessaires.

Cette manifestation vise la consécration de la lutte avec le matrag en tant que discipline sportive algérienne et sa promotion à l'international, d'autant plus que la Fédération a édité un nouveau guide dédié à l'uniformisation des règles de pratique de ce sport.

Cet évènement sportif de deux jours, qui a pour cadre la salle omnisports de l'Office du complexe sportif de la wilaya d'Adrar, s'assigne comme objectifs la vulgarisation de cette discipline traditionnelle et populaire, sa réhabilitation et sa promotion en tant que manifestation faisant partie du patrimoine, a indiqué le président de la FAJST, Mamouni Bouterfas.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.