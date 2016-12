Maroc: Don Royal au profit des Chorfas de la Zaouia de Cheikh Mohamed Laghdaf Ben Cheikh Mae El-Ainin

Entrevue entre Abdelatif Mennouni et Omar Kabbaj avec Abdelilah Benkirane. Sur Hautes instructions de Sa Majesté… Plus »

Cette cérémonie a été, en outre, l'occasion pour les adeptes de la Zaouia de renouveler leur attachement au pacte de la Bay'a et au glorieux Trône alaouite, ainsi que leur mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre l'intégrité territoriale et les valeurs sacrées du Royaume.

Après la récitation de versets du Saint Coran, des prières ont été élevées pour implorer le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et de combler le Souverain en la personne de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale.

