Congo-Kinshasa: Inhumé à Lubumbashi - Charles Mwando Nsimba était un homme fidèle, exemplaire et expérimenté!

Avant son rapatriement à Lubumbashi, la dépouille mortelle de Feu Charles Mwando Nsimba a été de passage au Palais du Peuple, le vendredi dernier où des hommages dignes de son rang ont été rendus par ses collègues Députés, amis, connaissances, partisans de l'Unadef, son parti politique, ainsi que tout le peuple congolais venu au temple de la démocratie congolaise.

Dans l'éloge funèbre en mémoire de l'illustre disparu, on décèle son parcours remarquable, mais aussi les qualités qu'il a incarnées, le rendant ainsi un homme particulier vis-à-vis des autres. Décédé le 12 décembre de l'année en cours, «il était un homme de foi et de conviction spirituelle profonde, qui avait placé sa vie sous le signe du combat à toute épreuve».

Charles Mwando Nsimba a assumé plusieurs fonctions politiques, entre autres, le Gouverneur du Kivu, le Commissaire d'Etat à l'Administration du Territoire et à la Décentralisation, le Commissaire d'Etat à la Fonction Publique ; Vice-premier Commissaire d'Etat chargé des questions Economiques, Financières et Monétaires, en même temps Commissaire d'Etat au Développement rural. Il s'en était allé alors qu'il était député national. Ci-dessous, lisez le discours funèbre, peignant le tableau de Feu Charles Mwando Nsimba.

Honorables Députés nationaux et Chers Collègues,

Sur les rives du Tanganyika, depuis les temps immémoriaux, dans la douce contrée baignée par les eaux de la Lukunga, où jadis l'on chantait à la gloire de deux Princes les merveilles d'Albertville et de Baudouinville, les grands hommes, dit-on, n'ont rendez-vous avec le trépas qu'aux grandes dates de l'année.

Ils s'en vont quand apparaissent les plus dévastatrices vagues du lac majestueux ; ils disparaissent quand les vents impétueux soufflant depuis les eaux de l'Océan Indien emportent arbres et immeubles, ou s'en vont derrière le rideau du temps quand le grand gourou du village, le batteur du tam-tam annonçant les Oracles des catastrophes naturelles s'en va rejoindre les aïeux...

Tel a été le coup de tonnerre du 12ème jour du 12ème mois de cette année qui finit son cours sur le temps dans la douleur de tous ceux qui ont connu le Patriarche Charles Mwando Nsimba, né le 12ème jour d'octobre 1936, dont la disparition assez surprise justifie nos larmes encore bien chaudes de ce jour.

Il était notre collègue, mais il était aussi notre ami et, pour certains d'entre nous, qui avons eu l'honneur de le côtoyer, quatre années durant, comme Pair au sein du Bureau de notre Chambre législative, le Doyen Charles fut, au propre comme au figuré, un vrai «compagnon », fidèle et exemplaire. Mais également un politique averti, fin et très expérimenté, je le dis en pesant bien les mots !

C'était, en fait, un homme de foi et de conviction spirituelle profonde, qui avait placé sa vie sous le signe du combat à toute épreuve.

Par la délicatesse de son éducation sensible fortement marquée par le respect de l'autre et sa très haute culture judéo-chrétienne affermie par l'exercice long, multiple et varié des charges et responsabilités d'Etat, l'on savait lire les traits mentaux et moraux de tous les leaders d'opinion des dernières années de la colonisation venus de la contrée du Grand Collège Abbé KAOZE de l'actuel Moba, théâtre de deux guerres mémorables de la résistance contre la dictature, qui eut son effet sur les jeunes du milieu.

Le combat de sa famille d'abord et de ses parents qui l'élevèrent dans la discipline des valeurs communes de la civilisation de l'universel, sur une terre difficile touchée par les transformations progressives du monde rural.

Son combat pour son terroir auquel il était passionnément attaché , dont il connaissait toutes les routes , tous les chemins qu'il parcourait inlassablement à pied ou à vélo, son combat pour son idéal politique , pour l'héritage philosophique des Lumumba, Jason Sendwe, et autres à cause desquels il s'engagea très tôt dans la politique active, dès son retour d'Europe d'où il avait ramené un diplôme d'études universitaires avec la mention «summa cum laude ».

Cependant, le dernier combat de sa vie, il l'a livré contre la maladie. Celle-là il l'a perdu, par la force du destin, après plusieurs mois d'une lutte silencieuse et acharnée dans laquelle il puisa l'énergie nécessaire pour exercer pleinement et jusqu'à son dernier souffle les responsabilités qui lui avaient confiées ses électeur ou, mieux, ses concitoyens.

Nous nous inclinons devant celui qui fut pour nous un collègue unanimement respecté, devant le parcours remarquable de cet élu exemplaire de la République.

C'est en 1963, très exactement, par l'exercice des responsabilités provinciales en qualité de Chef de Cabinet du Président de l'Assemblée provinciale du Sud-Katanga et Katanga Oriental que le jeune Charles Mwando était entré en politique, à peine 1 an après ses études brillamment passées à Anvers, au Royaume de Belgique d'où il avait ramené un diplôme des Sciences Economiques, Commerciales et Consulaires Supérieures du Commerce de l'Etat, il y a de cela 54 ans. Il fut également, de 1964 en 1965, Chef de Cabinet Adjoint du Gouvernement du Katanga oriental.

Sa victoire aux élections de 1965 fera de lui, pour la première fois, Député national. Puis suivirent trois autres mandatures en qualité de Commissaire du Peuple en 1970, en 1975 puis en 1977 lorsqu'il accepta d'être Président de la Commission Economique et Financière.

Fort de cette expérience, Charles Mwando Nsimba fut appelé, de 1991 en 1994, aux charges de Délégué à la Conférence Nationale Souveraine et de Membre du HCR/PT pour ainsi accomplir sa 5ème mandature nationale de représentant du peuple.

J'ajouterais encore que, sous le régime du 1+4, à la faveur de l'Accord Politique global inclusif conclu après le Dialogue intercongolais de Sun City, en Afrique du Sud, le regretté Collègue put bénéficier, pour le compte de la Composante Opposition politique, d'une 6ème mandature en qualité de Député national Président de la Commission Politique, Administrative et Juridique.

Il n'est donc pas étonnant qu'il ait également été :

De 1980 en 1986 : Gouverneur du Kivu ;

D'avril à Octobre 1986 : Commissaire d'Etat à l'Administration du Territoire et à la Décentralisation ;

De 1986 en 1988 : Commissaire d'Etat à la Fonction Publique ;

De 1988 en 1990 : Vice premier Commissaire d'Etat chargé des questions Economiques, Financières et Monétaires, en même temps Commissaire d'Etat au Développement rural ;

De 194 à 1997 : Ministre successivement des Travaux publics et Aménagement du Territoire, des Transports et Communication, de l'Intérieur et de la Décentralisation ;

De novembre 2007 à Octobre 2008 : Ministre des Transports et Voies de Communications ;

D'Octobre 2008 à mars 2012 : Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

Note spéciale, outre qu'au-delà des fonctions politiques, le Doyen Charles Mwando est passé notamment par la Gécamines, la Direction de l'Emploi et du Placement, la Swanepoel et la Sonazatra, il convient de signaler qu'en mars de l'an 2012, lorsqu'il fut question de former un nouveau gouvernement, c'est à lui que le Président, Son Excellence Joseph Kabila confia la lourde mission d'Informateur afin qu'il identifiât une coalition devant permettre la désignation du Premier Ministre.

Toutefois, je serais incomplet si je ne vous disais que dans son milieu, Charles Mwando fut un Acteur social de premier plan et en tant que tel il a été le Président du Conseil d'Administration du Réseau d'Encadrement des Déplacés et de Développement.

Qu'ai-je encore à vous dire du très riche patrimoine professionnel du défunt sinon ajouter que partout où l'on peut lire ses marques, Charles Mwando savait toujours, par son dynamisme et son charisme, mobiliser les hommes et les femmes pour qu'ensemble ils sachent bien tirer leur épingle de jeu afin de bien mériter de la Nation.

Sa passion pour le développement de notre pays, en général, et l'aménagement de son terroir, en particulier, le conduisait à ne jamais manquer la moindre occasion de mettre à profit les vacances parlementaires tout comme les temps séparant deux portefeuilles ministériels.

Il y mena, avec tant d'autres parlementaires présents sur ces bancs, le combat des infrastructures et du désenclavement économique et culturel.

Mais la fidélité de Charles Mwando Nsimba envers sa base n'a jamais réussi à se départir de son engagement politique national.

Son adhésion aux valeurs du nationalisme d'action, sa très longue présence aux côtés des grands hommes de plusieurs âges du dernier siècle et de l'actuel, son aspiration à la construction d'une société libre et solidaire l'ont conduit à adhérer aux seuls Mouvements d'action politiques conformes à sa vision d'Etat et d'homme de terrain soucieux de toujours allier réalisme et efficacité dans les choses qui concernent l'Etat , entendu comme pouvoir et conjugaison des peuples sur un territoire et le sien , qui était pour lui un refrain, c'était toujours la République Démocratique du Congo, la terre de ses ancêtres, le plus beau pays de la terre, c'est comme ça qu'il le disait !

J'y reviens encore pour finir , l'implication de cet homme appartenant à la fois à l'histoire en cours d'écriture et à l'actualité vivante de la vie politique de notre jeune démocratie aura marqué les acteurs sociaux de notre génération.

Ce fut une implication marquée du sceau d'une loyauté sans faille à l'égard des institutions de la République et de son goût pour les batailles politiques difficiles qui le conduisirent, comme je l'ai démontré tout à l'heure, à ne jamais manquer de se mesurer aux autres lors des joutes électorales nationales.

Il aura été ce Champion en nombre de mandatures, témoignage d'une confiante populaire sans faille s'étendant sur des décennies. Charles Mwando aura donc été ce parlementaire actif que nous avons tous apprécié pour sa solidité et sa pugnacité.

Charles Mwando Nsimba était de ces hommes publics qui placent leur action au service des autres dans le souci de promouvoir une société solidaire, capable de rendre aux plus faibles, à ceux que la vie a durement éprouvé, leur dignité et leur juste place.

Pour beaucoup d'entre nous, Charles Mwando Nsimba fut un exemple. Il l'est demeuré jusqu'à l'extrémité de ses forces, jusqu'à ses derniers jours au cours desquels il sut trouver l' énergie de présider, en sa spéciale manière, bien des séances plénières de l'Assemblée Nationale, de prendre part active dans la conférence des présidents et même, en diplomatie parlementaire, de signaler le dynamisme de nos députés dans les rencontres interparlementaires aux niveaux africain et planétaire.

Sous tous les bancs de cet hémicycle, l'heure est aujourd'hui au recueillement et à la mémoire.

A la veuve éplorée, à ses nombreux fils, petits-enfants et en particulier à notre collègue Christian Mwando lourdement éprouvé par la perte d'un père et le poids de l' héritage d'un patriarche octogénaire, à ses proches, à ses collègues de parti et de sa famille politique , j'exprime notre profonde tristesse et notre solidarité dans l'épreuve qu'ils traversent.

Adieu Honorable Charles MWANDO NSIMBA

Repose en paix et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère !