Sénégal: L'AFP remobilise ses militants de Tambacounda

Selon Alioune Sarr, "il est inacceptable que, face aux crimes abominables qui se produisent dans le pays, les politiques "restent les bras croisés, sans prendre en charge la question au niveau le plus élevé et à la base".

S'y ajoutent également les valeurs d'honnêteté et de transparence, au moment où le Sénégal a découvert d'immenses réserves de gaz et de pétrole, a fait remarquer M. Sarr, indiquant que ces ressources doivent "servir à résoudre les problèmes des sénégalais et être une providence pour les générations futures".

Alioune Sarr qui présidait une assemblée générale de mobilisation et d'information des militants de l'AFP a dit que ses valeurs ont pour noms "tolérance, solidarité, loyauté et travail bien fait".

