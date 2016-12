Congo-Kinshasa: CAN 2017 - les Léopards quittent le pays ce mardi pour le Cameroun

Plus que quelques jours et le coup d'envoi de la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations Can Gabon 2017 sera donné. Comme "qui veut aller loin ménage sa monture" dit-on, les Léopards de la République Démocratique du Congo quittent Kinshasa ce mardi 27 décembre 2016, pour le Centre d'Excellence de la Caf, à Mbankomo, au Cameroun, où ils vont passer plus de deux semaines de préparation avant de rejoindre la Ville d'Oyem, au Gabon, au plus tard le 14 janvier pour le début de la compétition.

L'entraîneur Florent Ibenge part avec un effectif de 31 joueurs. Il a dévoilé leur nom le vendredi 23 décembre, au cours d'un point de presse au siège de la Fédération congolaise de football association. Le technicien congolais a parlé de ses ambitions au cours de cette Can, qui sont, entre autres, faire le plus meilleur résultat par rapport à la dernière Can de Guinée-équatoriale 2015.

Autrement dit, ils veulent aller jusqu'en finale, parce qu'il y a deux en Guinée-équatoriale, ils se sont limités en demi-finales, arrachant même la médaille de bronze comme troisième du tournoi. Ibenge reste optimiste, même s'il reconnait qu'en face de lui, il y a des équipes comme la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Togo qu'il faudrait jouer au premier tour. La Can 2017, faut-il le dire, c'est la plus grande mission que la Fecofa avait assigné à Florent Ibenge en 2014 lorsqu'elle lui avait confié la direction de l'équipe nationale.

La qualification inattendue à la Can 2015, et la brillante prestation tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations n'était autre qu'un bonus. C'est donc le moment pour Florent Ibenge qui a su construire une très belle équipe nationale en trois ans de travail, d'écrire une nouvelle page d'histoire.C'est une Can que tout le monde attend admirer les Léopards de la RDC, meilleure équipe du Contient, d'après le dernier classement de Jeune Afrique. Conscient de ce statut, Florent Ibenge Ikwange a fait appel à tous les cadres de l'équipe, à l'exception de Yannick Bolasié blessé.

Le technicien congolais est allé même plus loin à la recherche d'autres nouveaux joueurs. Le cas de Jonathan Kabasele, le milieu de terrain de Cordoba en Espagne, Jordan Ikoko, le latéral droit de Guingamp en France, et un joueur local en la personne de Ricky Tulenge (Dcmp). Ils sont trois nouveaux joueurs sur cette liste. Les autres cadres comme Neeskeens Kebano, Gabriel Zakuani, Dieumerci Mbokani, Jeremy Bokila, Jordan Botaka et tant d'autres sont tous convoqués.

Au total, ils sont 31 Léopards présélectionnés qui vont démarrer avec les séances d'entrainements déjà à partir de ce mercredi 28 décembre, à Mbankomo. Quelques jours après, soit le 4 janvier 2017, Florent Ibenge passera l'effectif de 31 à 23, une liste définitive des vaillants Léopards qui vont prendre part à la Can Gabon 2017. Sur place au Cameroun, les Léopards livreront quelques matches amicaux.

Bénédiction de l'Amical des entraîneurs

Le samedi 24 décembre, Florent Ibenge a réuni l'Amical des entraîneurs, avec qui, ils ont parlé de la participation des Léopards à cette Can. Ils étaient tous présents : le Détecteur Technique José Mukeba, Santos Muntubile, Otis Ngomba pour ne citer que ceux-là, qui, au terme d'une grande cérémonie, ont souhaité beau vent et bonne chance à l'équipe. Un geste exceptionnel que l'histoire retiendra. Florent Ibenge part donc avec toutes les bénédictions.

Ci-après, la liste de tous les joueurs

Gardiens de buts

-Kiassumbua Joël (Fc Wohlen/Suisse) ;

-Matampi Vumi Ley (TP Mazembe RDC);

-Kudimbana Nicaise (Fc Royal Antwerp/Belgique);

Défenseurs

-Tisserand Marcel Jany Emile (Ingolsatadst/Allemagne) ;

-Luyindama Christian (TP Mazembe/RD Congo);

-Issama Mpeko (TP Mazembe/RD Congo);

-Lomalisa Mutambala Joyce (As Vclub/RDC);

-Zakuani Gabriel (Northamption Town/Angleterre);

-Mbemba Chancel (New Castel/Angeleerre);

-Nismba Vital (Bourg-en-Bresse Peronnas/France);

-Nsakala Fabrice (Alanyaspor/Turquie) ;

-Bope Bokadi Merveille (TP Mazembe/RDC) ;

-Ikoko Jordan (Guingamp/France) ;

Milieux de terrain

-Mpoku Paul-José (Panathinaikos/Grèce) ;

-Remy Mulumba (GFC Gazelec AJACCIO/France);

-Kebano Neeskeens Fulham/Angeleterre);

-Mulumbu Youssouf (Norwich City/Angleterre)

-Hervé Kage Genk/Belgique);

-Maghoma Jacques Birmingham City/Angleterre);

-Bijimine Jonathan (Cordoue/Espagne);

Attaquants

-Bolingi Mpangi Jonathan (TP Mazembe);

-Mbokanai Bezua Dieumerci (Hull City/Angleterre );

-Mubele Ndombe Firmin (Al Ahli Doha);

-Kabananga Junior (Astan/Kazakstan);

-Mesahck Elia TP Mazembe/RDC);

-Botaka Jordan (Charlton/Angleterre);

-Cedric Bakambu Villareal/Espagne);

-Benik Afobe (AFC Bournemouth/Angleterre);

-Ricky Tulengi (Dcmp/RDC);

-Bokila Jeremy (Hebei China Fortuna FC/Chine).