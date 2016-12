Congo-Kinshasa: La divergence fondamentale aux discussions directes que facilite la CENCO est la primature (Thomas Lokondo)

Il note néanmoins que tout le monde est content des avancées enregistrées et des résultats obtenus aux négociations directes, grâce à la médiation de la CENCO. Il appelle les politiciens à être réalistes et rappelle que le dernier mot, dans la nomination d'un premier ministre, revient au président de la République.

« La grande divergence c'est la primature. Mais ce qu'il faut dire, puisque Samy Badibanga a été nommé et investi, il ne faut plus revenir sinon ça ne va pas donner une bonne impression sur le plan national et international », indique Henri Thomas Lokondo.

Le député Henri Thomas Lokondo révèle, au cours d'une interview accordée à Radio Okapi, que la divergence fondamentale aux discussions entre les signataires et les non signataires de l'accord du 18 octobre de la cité de l'Union africaine se trouve au niveau de la primature.

