Congo-Kinshasa: Douleurs de l'enfantement du consensus autour de la CENCO - les exigences du Rassemblement inquiètent !

Les Congolais sont pris à témoins. Ils doivent se rendre compte et juger en toute sérénité de quel côté se trouve l'extrémisme, de quel côté se trouve la volonté de mettre le pays à feu et à sang, de provoquer le chaos.

Par ces exigences sans cesse renouvelées, le Rassemblement affirme son mépris du sens du compromis, condition essentielle de la démocratie. On ne va pas à une négociation pour y imposer absolument sa volonté. On y va pour trouver un terrain d'entente. Par son extrémisme, le Rassemblement confirme sa volonté, longtemps affichée, de prendre le pouvoir par des émeutes des rues.

Sun city ne saurait s'expliquer que par cette option. Le système 1+4 tire sa source de cette volonté de toujours unir, réunir, rassembler et demeurer dans la recherche du consensus. Les concertations du Palais du peuple, les consultations du Palais de la Nation, le dialogue de la Cité de l'Union Africaine, tous ces efforts sont assis sur la conviction que la démocratie africaine se construit sur l'échange, le partage et le dialogue. Là où la démocratie occidentale pousse à la confrontation, nous, nous pratiquons la concertation.

Malgré de nombreuses concessions consenties par les signataires de l'Accord du 18 octobre, les opposants radicaux, rangés derrière Etienne Tshisekedi, passent d'une exigence à une autre, au risque de faire basculer le tout dans un échec aux conséquences imprévisibles. Comment comprendre, par exemple, que l'on exige du Chef de l'Etat, une déclaration particulière quant à son engagement à ne pas se présenter pour un troisième mandat, alors qu'il y a quelques semaines à peine, devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, il avait, lui-même, affirmé sa volonté de respecter la Constitution ? Pourquoi réécrire ce qui est déjà écrit dans la Constitution qu'il s'est, pourtant, engagé à respecter ? Comment comprendre l'exigence de désigner un nouveau Premier Ministre, alors que celui qui est en place est issu des rangs de l'Opposition et même, du Rassemblement, dont tout le monde sait qu'il est co-fondateur depuis Genval ? Comment concilier la nécessité d'aller vite en besogne pour l'organisation des élections, en 2017 déjà, avec la revendication de remettre la CENI à plat ? Telles sont des questions fondamentales auxquelles Kajepa Molobi, l'Analyste pro-Majorité, consacre une nouvelle Tribune de réflexion mûrie. Pour lui, en effet, par toutes ces exigences sans cesse renouvelées, le Rassemblement d'Etienne Tshisekedi démontre, simplement, qu'il est loin d'adhérer au sens du compromis qui, pourtant, demeure la condition essentielle de l'éclosion de la démocratie. "On ne va pas à une négociation pour y imposer absolument sa volonté.

