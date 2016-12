Maroc: Le paiement mobile refait surface au Maroc

Le projet de transformer le smartphone en un moyen de paiement trottait depuis un certain temps dans la tête de l'équipe dirigeante de FastPayment, une entreprise marocaine opérant dans le secteur de la monétique et des métiers du paiement.

Après dix mois de réflexion, l'opérateur de paiement en ligne est parvenu à concevoir et élaborer la première application de paiement mobile au Maroc dénommée « Fpay.me ».

Totalement gratuite, cette nouvelle application offre à son utilisateur « la possibilité de payer ses achats, rapidement et de manière sécurisée, grâce à un portefeuille numérique de cartes bancaires, toutes banques confondues », a déclaré récemment à Casablanca le directeur général de la société FastPayment, Younes Azennoud.

S'exprimant lors d'une rencontre consacrée à la présentation de la nouvelle application, il a indiqué que Fpay.me « permet aussi de solliciter une tierce personne, quel que soit son lieu, pour payer des achats de manière instantanée ».

« L'application s'adresse à tous ceux qui cherchent un moyen de paiement pratique et sûr. Ils peuvent s'y inscrire à partir d'un smartphone en la téléchargeant sur Google Play et bientôt sur Apple Storesans frais », a fait savoir le responsable de l'entreprise.

Au cours de son exposé, le DG s'est également exprimé sur la protection des données personnelles, un point très sensible dans le secteur de paiement en ligne, assurant que la confidentialité et la sécurité des données ont été prises en compte. Avant de rappeler que FastPayment est le premier opérateur de paiement en ligne certifié PCIDSS de niveau 1 au Maroc. « C'est le plus haut niveau de sécurité pour la protection des données sensibles des cartes de crédit/débit », a-t-il précisé.

Pour rappel, FastPayment s'appuie sur une équipe dirigeante qui dispose d'une longue expérience dans la monétique à l'international et qui « a développé une plateforme globale, multifonctions et évolutive certifiée par les opérateurs leaders VISA & MASTERCARD », souligne le top management de l'entreprise. Une plateforme unique au Maroc et qui répond à l'ensemble des attentes du marché marocain et international, rappelle-t-il.

Le consommateur marocain est de plus en plus attiré par la vente en ligne au point que ce genre de paiement n'a cessé de prendre de l'ampleur au Maroc. Il faut dire qu'avec pus de 12,7 millions de cartes de paiement en circulation et plus de 17,8 millions d'internautes, cette tendance ne saurait vivre sans se transposer au mobile.

« Le réflexe de faire un achat sur ordinateur est de plus en plus remplacé par l'utilisation de son smartphone. Ce dernier s'étant déjà substitué au PC pour l'exécution de plusieurs tâches : envoyer un email, visionner une vidéo, surfer sur les réseaux sociaux, suivre les news... », a noté le DG de l'entreprise.

Avec ce lancement, il ne fait aucun doute que FastPayment a franchi une étape importante de son développement. D'ailleurs, l'entreprise créée en mai 2013 prévoit pour l'année 2017, un important déploiement de son application dans tous les commerces et chez tous professionnels au Maroc et à l'international. « L'idée est de créer un pont entre l'Europe et l'Afrique en permettant à la diaspora de payer pour des personnes d'un seul clip et en un temps réel les produits et services des Africains. L'objectif est de remplacer l'envoi et le transfert de cash. Il suffit juste de demander à quelque de payer pour vous et le tour est joué », a confié Younes Azennoud.

Selon une étude de l'Institut Averty Market Research and Intelligence, publiée en mars 2016, plus de 55% des Marocains utilisent leur smartphone comme moyen principal pour se connecter à Internet. Ils sont 74% à déclarer avoir déjà téléchargé au moins une application marocaine et 60.7% à avoir confiance dans le paiement sur Internet. Des données qui n'ont pas échappé à la curiosité de l'équipe dirigeante de FastPayment.