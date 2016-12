Maroc: Lancement des LafargeHolcim Awards Objectif - Récompenser des projets de construction durable

La cinquième édition des LafargeHolcim Awards, un concours de conception durable, a été lancé vendredi à Casablanca, en vue de récompenser des projets et solutions intelligentes au service de la construction durable.

S'exprimant lors d'une conférence de presse consacrée à jeter la lumière sur ce concours, les responsables du groupe LafargeHolcim ont fait savoir que cet événement, organisé par la Fondation LafargeHolcim pour la construction durable, vise non seulement les grands projets de professionnels, mais aussi les idées audacieuses conçues par la Next Generation qui combinent des solutions de construction durable avec l'excellence architecturale, rapporte la MAP.

Destiné à la fois aux architectes, planificateurs, ingénieurs, entreprises de constructions et aux étudiants et jeunes professionnels du domaine de la construction, ce concours couvre cinq régions géographiques, à savoir l'Europe, les Etats-Unis, l'Amérique latine, le Moyen-Orient-Afrique et l'Asie, ont-ils indiqué.

Tous les projets et concepts dans les domaines de l'architecture, du design urbain, de la planification, de la technologie, du génie civil et de l'ingénierie des matériaux sont admissibles à l'inscription en ligne au concours ouvert jusqu'au 21 mars 2017, ont précisé les responsables.

Dotés d'un prix global de 2 millions de dollars, les projets inscrits à ce concours sont évalués en fonction de la région dans laquelle ils doivent être construits par un jury de spécialistes de renom et en tenant compte des cinq "questions clés" de la construction durable, à savoir l'innovation et transférabilité, les normes éthiques et justice sociale, les ressources et performances environnementales, la viabilité économique et compatibilité, l'insertion au contexte et impact esthétique.

Les lauréats seront annoncés lors des cinq cérémonies régionales de remise de prix au deuxième semestre 2017 et seront automatiquement qualifiés pour le concours mondial qui se tiendra en 2018.

LafargeHolcim Maroc développe des produits et solutions constructives durables pour accompagner les différents acteurs du secteur du bâtiment et des infrastructures, avec comme objectif de les aider à construire plus vite, plus durablement, tout en respectant les normes internationales les plus exigeantes en matière de construction et d'économie d'énergie.