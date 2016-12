Madagascar: Noël à Imerikasinina - « Les chrétiens doivent servir de guide », dixit Marc Ravalomanana

Il n'y a pas que cela. Aussi, a-t-il rappelé les chrétiens à servir de guide : « Nous sommes tenus de former le peuple à agir et à respecter la vérité ». Car, selon lui, « ce sont nous qui sommes les étoiles qui conduisent le peuple vers le Sauveur, la vérité et la rectitude ».

Actions. Marc Ravalomanana n'avait pas oublié de souhaiter une joyeuse fête de Noël aux Malgaches et aux chrétiens qui y ont été présents. Justement, il a profité de l'occasion pour transmettre un message important dans le cadre de ce 50e anniversaire de la Fjkm. Pour lui, il faut maintenant se réveiller compte tenu de l'ampleur du travail qui attend, notamment l'achèvement de la construction de l'université pastorale à Ivato. Mais son message a surtout été axé sur l'initiative que doivent prendre les chrétiens. « Il faut que nous, chrétiens, prenions les choses en main », a-t-il ajouté avant de continuer qu' « il nous revient d'asseoir la vérité et d'agir conformément ».

